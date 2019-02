Ši jo trijų dienų kelionė yra pirmasis Katalikų Bažnyčios vadovo apsilankymas Arabijos pusiasalyje – islamo lopšyje. Pranciškus, kuris dialogą su musulmonų bendruomenėmis padarė vienu iš savo popiežiavimo prioritetų, antradienį turi aukoti mišias po atviru dangumi, kuriose, kaip tikimasi, dalyvaus 135 tūkst. iš milijono JAE katalikų. Tai turi būti didžiausias viešas susibūrimas per šios Persijos įlankos regiono valstybės istoriją. Pirmadienį popiežius Abu Dabyje susitiko su šeichu Ahmedu el Tayebu, Al Ažaro mečetės – Egipto prestižiškiausios sunitų doktrinos įstaigos – didžiuoju imamu, o paskui pasakė kalbą tarpreliginio dialogo konferencijoje. Savo kalboje Pranciškus akcentavo teisingumo, vienodų piliečių teisių ir visų karų užbaigimo, įskaitant karą Jemene, būtinybę. JAE ir kaimyninė Saudo Arabija yra svarbios Jemeno vyriausybės, kariaujančios su Irano remiamais husių sukilėliais, sąjungininkės. Dėl karo Jemenas atsidūrė prie bado slenksčio. Visi religiniai lyderiai turi „pareigą atmesti kiekvieną žodžio „karas“ palankų atspalvį“, sakė popiežius. „Ypač galvoju apie Jemeną, Siriją, Iraką ir Libiją“, – sakė jis tarpreliginėje konferencijoje, kurioje dalyvavo šeichas Ahmedas ir JAE lyderiai. Jemene susidariusią padėtį Jungtinės Tautos vadina didžiausia pasaulyje humanitarine krize, sukelta Saudo Arabijos, JAE ir jų sąjungininkų įsikišimo į karą tarp vyriausybės ir husiais vadinamų sukilėlių. Daugiau kaip 10 mln. jemeniečių yra iškilusi reali bado grėsmė. JAE, kurie didžiuojasi savo religine įvairove, taip pat priklauso JAV vadovaujamai koalicijai, kovojančiai su „Islamo valstybe“ (IS) Sirijoje ir Irake. Šeichas Ahmedas, savo kalboje akcentavęs, kad religijos niekada negalima naudoti smurtui pateisinti, ir popiežius pirmadienį pasirašė dokumentą, kuriame sakoma, kad al Azharo mečetė ir Vatikanas drauge kovos su ekstremizmu. Piliečių teisės Abu Dabio sosto įpėdinis šeichas Mohammedas bin Zayedas (Mohamedas bin Zajedas), vienas įtakingiausių valdytojų septynis emyratus vienijančioje šalyje, pirmadienį padovanojo popiežiui žemės sklypo, kuriame buvo pastatyta pirmoji JAE bažnyčia, nuosavybės dokumentą. Pranciškus savo ruožtu padovanojo princui medalioną, kuriame pavaizduotas šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono Maliko al Kamilio susitikimas 1219 metais. Nors popiežius atvirai politikos neaptarinėjo, jis ragino „visiškai pripažinti“ teises žmonėms visuose Artimuosiuose Rytuose. Šis komentaras gali būti užuomina apie tokias bendruomenes kaip šiitai Saudo Arabijoje, pabėgėliai ir migrantai, žmonės be pilietybės ir kitos mažumos. Pontifikas paragino sudaryti „konkrečias galimybes (tarpreliginiams) susitikimams ne tik čia, bet visame šiame mylimame regione, Artimųjų Rytų centre“. „Tikiuosi visuomenių, kuriose skirtingų tikėjimų žmonės turi tas pačias pilietybės teises ir kuriose ši teisė atimama tik smurto bet kokia jo forma atveju“, – sakė jis. „Tolerancijos metai“ JAE 2019-uosius paskelbė savo „tolerancijos metais“, bet teisių gynimo grupės kritikavo šalį dėl jos vaidmens Jemene, kur nuo 2015 metų, kai kare prie vyriausybės prisidėjo Saudo Arabijos vadovaujamas aljansas, žuvo maždaug 10 tūkst. žmonių. Teisių gynimo grupės, kaltinusios JAE dėl netolerancijos kitokiai nuomonei, taip pat ragino popiežių iškelti klausimą dėl JAE aktyvisto Ahmedo Mansooro, atliekančio 10 metų įkalinimo bausmę. Musulmonai sudaro beveik keturis penktadalius JAE gyventojų, bet šalyje taip pat gyvena beveik milijonas katalikų, nurodo Pietų Arabijos apaštališkasis vikariatas. Maždaug 65 proc. katalikų sudaro migrantai iš Azijos šalių. JAE stengiasi kurti atviros visuomenės įvaizdį konservatyvumu garsėjančiame regione. Šalyje yra bažnyčių, hinduistų šventyklų ir maldos vieta, veikianti kaip sinagoga. Bahreine, vienintelėje Persijos įlankos regiono valstybėje, kurioje gyventojų daugumą sudaro šiitai, vyko protestai, kurių dalyviai reikalavo renkamos vyriausybės. Šią šalį daugiau kaip du šimtmečius valdo sunitų al Khalifų (Chalifų) dinastija. Šimtai protestuotojų buvo areštuoti, įkalinti ir neteko pilietybės dėl veiksmų, vyriausybės vadinamų su Iranu susijusiu terorizmu. Bahreine ir Katare yra po vieną katalikų bažnyčią, Omane, Kuveite ir Jemene – po keturias, o JAE – aštuonios. Ultrakonservatyvioje sunitų Saudo Arabijoje draudžiamos bet kokios nemusulmoniškos garbinimo vietos.

