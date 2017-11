Nors praėjusią savaitę buvo susitarta, kad į Mianmarą grįš kai kurie iš šimtų tūkstančių žmonių, dabar esančių didžiausioje pasaulio pabėgėlių stovykloje Bangladeše, Dakos arkivyskupas kardinolas Patrickas D'Rozario perspėjo, kad situacija išlieka nestabili, ją sunku išspręsti. „Viliuosi, kad rohinjai gali būti sugrąžinti į Mianmarą“, – interviu naujienų agentūrai AFP prieš popiežiaus vizitą sakė P. D'Rozario. „Tarptautinė bendrija to nori ir Šventojo Tėvo vizitas parengs daugelio protus ir širdis“, – sakė jis. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra yra sakiusi, kad sąlygų saugiam rohinjų sugrįžimui į Mianmaro Rachinų valstiją nėra, o Bangladešas šeštadienį užsiminė, kad kol kas planuojama juos apgyvendinti laikinose prieglaudose. Susiję straipsniai: Tomas Taškauskas. Popiežius Pranciškus Lietuvoje: kokių netikėtumų tikėtis? Skelbiama apie aptiktą Argentinos povandeninį laivą Nepaisydamas šios sunkios padėties, P. D'Rozario nekantriai laukia pontifiko, 2016 metais paskyrusio jį kardinolu, vizito, kuris bus pirmas Bangladešui ir jo mažytei 360 tūkst. katalikų bendruomenei. „Jie turi grįžti“ Pranciškus į Mianmarą atvyksta pirmadienį, o ketvirtadienį nuskris į Bangladešą. Jo darbotvarkėje nenumatytas apsilankymas minėtoje didžiulėje pabėgėlių stovykloje, bet jis turi susitikti su rohinjų grupele Bangladešo sostinėje Dakoje. „Rohinjų verksmas yra žmonijos verksmas, – sakė P. D'Rozario. – Šis verksmas turi būti išgirstas ir sprendžiamas.“ Arkivyskupas pats dvi dienas išbuvo pabėgėlių stovykloje, kur kalbėjosi su šeimomis, turėjusiomis palikti namus Rachinų valstijoje. Surežisuotą smurto ir bauginimo kampaniją didelė tarptautinės bendrijos dalis smerkia kaip etninį valymą. „Svarbiausia pasakyti žmonėms: „Mes jūsų pusėje“,“ – sakė P. D'Rozario ir pridūrė, kad semiasi įkvėpimo iš Pranciškaus dažnai kartojamo Bažnyčios vaidmens palyginimo su lauko ligonine. Katalikų Bažnyčios pagalbos organizacija „Caritas“ minimoje pabėgėlių stovykloje, kurioje apsistojo maždaug 300 tūkst. žmonių, padeda pamaitinti 40 tūkst. šeimų. „Ar galite įsivaizduoti? Tokia maža Bažnyčia, kaip mes! Dirba su rohinjais ir rūpinasi trečdaliu pabėgėlių ... Mūsų maža Bažnyčia!“ – sakė kardinolas. Tačiau net ir didžiuodamasis svarbiu vaidmeniu, kurį šios krizės metu gali atlikti maža Bangladešo krikščionių bendruomenė, jis pripažįsta, kad vaizdas nėra geras. „Nemanau, kad Bangladešas galės pasirūpinti rohinjais ilgesnį laiką, – sakė P. D'Rozario. – Jie turi grįžti, bet negrįš, jei nebus tikrumo dėl jų saugumo, jų pilietybės, jų teisės į žemę, teisės į pastogę ir, taip pat, psichologinio saugumo.“ Socialinė įtampa „Tarptautinis atsakas dėl pagalbos buvo patenkinamas, bet kiek jis truks? Dosnumas nebeplūs taip, kaip plūdo pradinėje šios krizės fazėje“, – perspėjo Katalikų Bažnyčios hierarchas. Tankiai apgyvendintas, neturtingas Bangladešas nusipelno pagyrų už savo pastangas pasirūpinti pabėgėliais, sakė P. D'Rozario, bet pridūrė, kad neišvengiamai kils įtampa dėl rohinjų pabėgėlių skverbimosi į vietos genčių teritorijas. „Tvyro didelė įtampa, socialinė įtampa. Žemės nėra. Šalis yra labai tankiai apgyvendinta, fiziškai jie neturi jokios erdvės. Žaviuosi vietos žmonėmis (dėl jų santūrumo), populiacija daugiau kaip padvigubėjo“, – pažymėjo P. D'Rozario. „Yra aplinkosaugos klausimų, medžiai iškertami pastogėms ... Kai ateis liūtys, bus nuošliaužų. Bangladešui neįmanoma vienam su tuo susitvarkyti. Ateitis atrodo labai niūri“, – perspėjo jis.

