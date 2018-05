Per Australijos mieste Melburne vykusį teismo posėdį 76 metų kardinolas buvo ramus, kai buvo paskelbta, jog jis turės stoti prieš prisiekusiuosius dėl „daugelio“ kaltinimų, nors mažiausiai pusė prieš G. Pellą nukreiptų pareiškimų, įskaitant kai kuriuos pačius sunkiausius, buvo atmesti.

Kai buvo paklaustas, ar pripažįsta savo kaltę, šis svarbus popiežiaus Pranciškaus padėjėjas nedelsdamas garsiai pareiškė: „Nekaltas.“

Šios pozicijos kardinolas laikėsi nuo pat praeitų metų, kai jam buvo pareikšti įtarimai.

Melburno teisėja Belinda Wallington pareiškė esanti „patenkinta“, kad surinkta pakankamai įrodymų teisti G. Pellą dėl „daugelio“ kaltinimų. Trečiadienį planuojama surengti parengiamąjį posėdį, per kurį bus tariamasi dėl proceso nagrinėjimo pradžios datos.

kardinolas Pellas © AP/ Scanpix

G. Pellas, į teismo salę atlydėtas stiprių policijos pajėgų, buvo paleistas už užstatą, bet turėjo pasižadėti neišvykti iš Australijos. Teismas buvo informuotas, kad kardinolas jau atidavė tarnyboms savo pasą.

Buvęs Sidnėjaus ir Melburno arkivyskupas išėjo atostogų Vatikane, kad galėtų grįžti į Australiją kovoti prieš jam mestus kaltinimus, susijusius su seniai įvykusiais numanomais incidentais.

Kaltinimų detalės ir pobūdis neviešinami, tik buvo paskelbta, kad esama „daug ieškovų“.

Vis dėlto G. Pellui gali būti palanku, kad dauguma rimčiausių kaltinimų buvo atmesti dėl neatitinkančių įrodymų. Tarp jų yra kaltinimas dėl G. Pello netinkamo elgesio 8-ame dešimtyje Balarato mieste Viktorijos valstijoje, per filmo „Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“ (Close Encounters of the Third Kind) seansą.