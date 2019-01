M. Pompeo sausio 8-ąją pradės aštuonių dienų kelionę į Amaną, Kairą, Manamą, Abu Dabį, Dohą, Rijadą, Muskatą ir Kuveitą. Per antrą sustojimą Kaire jis turėtų pasakyti kalbą apie JAV „įsipareigojimus taikai, klestėjimui, stabilumui ir saugumui Artimuosiuose Rytuose“, pranešė Valstybės departamentas. Viena svarbiausių JAV valstybės sekretoriaus kelionės stotelių bus Rijadas. JAV ir Saudo Arabijos santykiuose įtampą kelia disidento žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Stambule praėjusiais metais. JAV žvalgyba mano, kad šį nusikaltimą įvykdę Saudo Arabijos agentai veikė karalystės sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano nurodymu. Pastarasis šiuos kaltinimus neigia. M. Pompeo sieks gauti naujausios informacijos apie J. Khashoggi mirties aplinkybių tyrimą ir dalyvaus diskusijose kitais regionui svarbiais klausimais, nurodė JAV Valstybės departamentas. Vašingtonas siekia bendro sutarimo, kaip elgtis su Sirija ir jį palaikančiu Iranu po to, kai gruodį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie amerikiečių karių išvedimą iš šios karo draskomos šalies. Jis taip pat ieško sprendinio, kaip užbaigti trejus metus trunkantį karą Jemene, kur Saudo Arabijos vadovaujama ir JAV palaikoma koalicija kovoja su Irano remiamais husių sukilėliais dėl šalies kontrolės. Abi šalys neseniai susitarė dėl paliaubų Hodeidos uostamiestyje. Jungtinių Tautų specialusis pasiuntinys Martinas Griffithsas toliau siekia naujo derybų rato tarp kovojančių šalių.

