M. Pompeo teigimu, dabar Talibanas turėtų „pakeisti savo elgesį“. Tačiau aukščiausio rango JAV diplomantas nenurodė, ar ir kada taikos derybos bus atnaujintos. Jis tikisi, kad sukilėliai „dar kartą prisiims įsipareigojimų dėl dalykų, apie kuriuos su jais kalbame jau kelis mėnesius“.

Galiausiai M. Pompeo pareiškė, kad „tai bus išspręsta per seriją pokalbių. Tikiuosi, kad Talibanas sutiks susitikti su Afganistano vyriausybės atstovais“, ABC kanalo laidai „This Week“ sakė M. Pompeo.

D. Trumpas vėlų šeštadienio vakarą tviteryje pranešė, kad atšaukė slaptas atskiras derybas su Talibanu ir su Afganistano prezidentu sekmadienį prezidentinėje Kemp Deivido rezidencijoje Merilando valstijoje.

Tačiau po Talibano anksčiau šią savaitę surengto išpuolio Kabule, per kurį žuvo 12 žmonių, įskaitant amerikietį karį, D. Trumpas pareiškė „iš karto atšaukęs susitikimą ir atšaukęs taikos derybas“.

M. Pompeo sakė, kad Jungtinės Valstijos ir Talibanas buvo labai arti susitarimo. „ir tuomet Talibanas neįvykdė serijos anksčiau prisiimtų įsipareigojimų , ir kai tai nutiko, prezidentas D. Trumpas pasakė: „Aš nepriimsiu to susitarimo. Negaliu dirbti su kažkuo, kas nesilaiko įsipareigojimų“, – sakė JAV valstybės sekretorius.

Jo teigimu, D. Trumpas „viską atšaukė“, nes nenori „dovanoti už tokį elgesį“, turėdamas omeny ketvirtadieninį išpuolį.

M. Pompeo taip pat pripažino, kad tai nebuvo pirmasis išpuolis per taikos derybas. Jis taip pat sakė, kad JAV šio proceso metu taip pat puolė iš Talibaną: vien per pastarųjų dešimt dienų buvo nukauta per 1000 talibų.

„Nukentės labiau“

Talibanas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „nukentės labiau už kitus“, tačiau palieka atvirą galimybę būsimoms deryboms po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas staiga atšaukė ilgai trukusias derybas, kuriomis siekiama užbaigti ilgiausią Amerikos karą.

„Mes vis dar ... manome, kad amerikiečių pusė grįš prie šios pozicijos... Mūsų kova pastarųjų 18 metų turėtų būti įrodymas amerikiečiams, kad mes nebūsime patenkinti tol, kol nepamatysime visiškos okupacijos pabaigos“, – tviteryje išplatintame pareiškė sakė Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas (Zabihula Mudžahidas).

M. Pompeo anksčiau sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra linkusios atnaujinti derybas su Talibanu, jeigu sukilėliai gerbs savo pažadus.

Dar anksčiau Talibanas pareiškė manąs, kad Jungtinės Valstijos grįš prie derybų stalo dėl „galutinai pasiekto“ susitarimo nutraukti ilgiausią Amerikos karą. Talibanas savo pranešime nurodo, kad buvo pasirengęs deryboms Afganistano viduje dėl šalies politinė ateities. Iki tol Talibanas atsisakė derėtis su Afganistano vyriausybe, kurią vadino JAV marionete.

Talibanas nurodo, kad kvietimas į Kemp Deividą buvo gautas rugpjūčio pabaigoje. D. Trumpas neseniai paskelbtoje tviterio žinučių serijoje nurodė, kad planavo atskirai susitikti su Talibano atstovais ir Afganistano prezidentu.

D. Trumpas nurodė, kad susitikimai atšaukti dėl ketvirtadieninio Talibano išpuolio Kabule, kuomet tarp žuvusiųjų buvo ir vienas JAV karys, tačiau kritikai pažymi, kad jau derybų metu žuvo keli amerikiečių kairiai.

Kiek anksčiau Afganistano vyriausybė pareiškė nemananti, kad derybos tarp Jungtinių Valstijų ir Talibano bus tęsiamos „šioje stadijoje“.