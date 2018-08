M. Pompeo planavo praėjusį savaitgalį trumpam nuvykti į Pchenjaną, bet penktadienį prezidentas Donaldas Trumpas dėl „nepakankamos pažangos“ Šiaurės Korėjos denuklearizacijos klausimu šią jo kelionę atšaukė. Apibūdindamas du minimus M. Pompeo penktadienio skambučius, JAV valstybės departamentas nurodė, kad valstybės sekretorius kalbėjosi apie bendravimo su Šiaurės Korėja „kitus žingsnius“. M. Pompeo ir Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha „vėl patvirtino, kad Jungtinės Valstijos ir Korėjos Respublika lieka įsipareigojusios dėl galutinės, visiškai patikrinamos (Šiaurės Korėjos) denuklearizacijos“, nurodė Valstybės departamentas. Panašiai buvo apibūdintas ir M. Pompeo pokalbis telefonu su Japonijos užsienio reikalų ministru Taro Kono. M. Pompeo ir T. Kono „sutiko, kad spaudimas turi tęstis, kol (Šiaurės Korėja) denuklearizuosis“, nurodoma Valstybės departamento pareiškime. D. Trumpas M. Pompeo vizitą atšaukė pasirodžius nepriklausomiems pranešimams, jog Šiaurės Korėja mažindama savo branduolinę programą nieko ar beveik nieko nepadarė, nepaisydama savo pažadų per birželio mėnesį įvykusį istorinį D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą. D. Trumpas taip pat griežtai kritikavo Kiniją, kuri, jo teigimu, nepakankamai padėjo stumti denuklearizaciją, bet neatmetė M. Pompeo apsilankymo Pchenjane galimybės, kai bus „išspręsti“ ginčai dėl JAV ir Kinijos prekybos santykių.

