„Toliau kalbėsimės su sosto įpėdiniu ir Saudo Arabijos pareigūnais apie atsakingumo užtikrinimą“, – Dohoje po derybų su Kataro vyriausybės pareigūnais sakė Artimųjų Rytų šalis lankantis M. Pompeo. Jo komentaras pasirodė prieš vėliau sekmadienį planuojamą vizitą Saudo Arabijoje.

