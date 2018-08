„Amerikos ir Europos diplomatai sakė, kad siekiant sureguliuoti su sankcijomis susijusius sunkumus Pompeo rugpjūčio 10-ąją telefonu kalbėdamasis su užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu paprašė susitikimo, (turėjusio įvykti) prieš Jungtinėms Valstijoms imantis veiksmų. Pompeo pabrėžė prašąs susitikimo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo nurodymu“, – nurodė laikraštis. „Lavrovas sutiko susitikti su Pompeo ir pasiūlė abiem šalims aptarti kitas tris Maskvą dominančias temas: ginkluotės kontrolę, verslo tarybos prekybai tarp abiejų šalių plėtoti įkūrimą ir keitimąsi Rusijos ir Amerikos mokslininkais bei analitinių centrų darbuotojais. Šios iniciatyvos jau seniai yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino tikslai“, – pridūrė „The Washington Post“. Susiję straipsniai: Pompeo: JAV bus pasirengusios deryboms, kai bus aišku, kad Šiaurės Korėja denuklearizuosis Lavrovas: JAV bandymas pakeisti režimą Sirijoje buvo nesėkmingas Laikraščio šaltiniai sakė, kad M. Pompeo ir S. Lavrovas galiausiai susitarė nuspręsti dėl susitikimo datos po JAV prezidento nacionalinio saugumo patarėjo Johno Boltono ir Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus Sergejaus Patruševo derybų. Vienas diplomatinis šaltinis sakė, kad kol kas neaišku, ar abiejų šalių diplomatijos vadovai ketina susitikti Vašingtone, ar Niujorke, kur rugsėjo pabaigoje susirinks Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. „The Washington Post“ cituoja Valstybės departamento atstovę Heather Nauert, sakiusią, kad „valstybės sekretorius pasiūlė susitikimą, kad būtų aptarti dvišaliams santykiams svarbūs klausimai“.

