Sakydamas kalbą Kaire veikiančiame Amerikos universitete M. Pompeo paleido salvę prieš dabartinio prezidento Donaldo Trumpo pirmtaką, kaltino jį naivumu ir bailumu susidūrus su iššūkiais, sukeltais Artimuosius Rytus nuo 2011 metų krėtusių sukilimų, įskaitant įvykusį Egipte. Pasak diplomatijos vadovo, tai didele dalimi lėmė 2009 metais Kaire B. Obamos išdėstyta vizija, kai tuometis lyderis kalbėjo apie JAV santykių su arabų ir musulmoniškojo pasaulio šalimis „naują pradžią“. „Prisiminkite – tai nutiko čia, šiame pačiame mieste, (kai) prieš jus stovėjo kitas amerikietis“, – M. Pompeo sakė kviestiniams klausytojams, tarp kurių buvo Egipto pareigūnų, užsienio diplomatų ir studentų. „Jis jums sakė, kad radikalių islamistų terorizmas kyla ne iš ideologijos. Jis jums sakė, kad Rugsėjo 11-oji paskatino mano šalį atsisakyti savo idealų, ypač Artimuosiuose Rytuose. Jis sakė jums, kad Jungtinėms Valstijoms ir musulmonų pasauliui reikalinga „nauja pradžia“. Šių klaidingų vertinimų rezultatai buvo sunkūs“, – tvirtino valstybės sekretorius. „Klaidingai laikydami save jėga, dėl kurios kenčia Artimieji Rytai, bijojome tvirčiau reikštis, kai to reikalaudavo laikai – ir mūsų partneriai“, – sakė M. Pompeo, neminėdamas buvusio prezidento vardo. M. Pompeo kaltino ankstesnės administracijos požiūrį į padėtį Artimuosiuose Rytuose dėl dabar šį regioną krečiančių negandų, ypač dėl džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) iškilimo Irake ir Sirijoje, taip pat didėjančią Irano įtaką – anot valstybės sekretoriaus, tiesiogiai nulemtą sankcijų sušvelninimo pagal 2015 metų susitarimą dėl Teherano branduolinės programos. D. Trumpas iš šio susitarimo pasitraukė pernai gegužę.. Diplomatijos vadovas kritikavo B. Obamą ignoravus Irano remiamo islamistų judėjimo „Hizbollah“ stiprėjimą Libane, keliantį grėsmę Izraelio saugumui, taip pat nepakankamai stengusis pažaboti šiitiškos respublikos palaikomus sukilėlius Jemene. Vis dėlto M. Pompeo pabrėžė, kad nuo D. Trumpo išrinkimo padėtis iš esmės pasikeitė. „Geroji žinia yra ši: Amerikos sau užtrauktos gėdos laikai jau baigėsi, kaip ir politika, sukėlusi tiek daug nereikalingų kančių, – sakė jis. – Per vos 24 mėnesius, iš tikrųjų – greičiau nei per dvejus metus, Jungtinės Valstijos, vadovaujant prezidentui Trumpui, iš naujo susitelkė į savo tradicinį vaidmenį – jėgos už gėrį šiame regione, nes pasimokėme iš savo klaidų.“ „Iš naujo atradome savo balsą. Atkūrėme savo ryšius. Atmetėme priešų melagingus pasiūlymus“, – kalbėjo M. Pompeo. Savo kalboje „Jėga už gėrį: Amerika, vėl atgavusi jėgas Artimuosiuose Rytuose“ M. Pompeo liaupsino D. Trumpo administracijos veiksmus šiame regione, stiprinančius ryšius su tradicinėmis – nors ir autoritariškai valdomomis – sąjungininkėmis, kovą su „Islamo valstybe“ Irake ir Sirijoje, taip pat grąžintas griežtas sankcijas Iranui. „Prezidentas Trumpas atšaukė mūsų sąmoningą aklumą šio režimo keliamam pavojui ir pasitraukė iš nevykusios branduolinės sutarties su jos melagingais pažadais“, – sakė M. Pompeo. Nuo pasitraukimo iš sutarties dėl Irano branduolinės programos administracija nuolat didino spaudimą Teheranui ir dažnai kaltindavo šią šalį esant pagrindine regioną destabilizuojančia jėga. Vašingtonas žadėjo toliau didinti spaudimą, kol Iranas sustabdys, anot JAV pareigūnų, „žalingą veiklą“ Artimuosiuose Rytuose ir kitur, įskaitant pagalbą Jemeno sukilėliams, prieš Izraelį nusistačiusioms grupuotėms ir Sirijos prezidentui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui). „Artimųjų Rytų valstybės niekada negalės džiaugtis saugumu, pasiekti ekonominio stabilumo arba įgyvendinti savo žmonių svajones, jeigu Irano revoliucinis režimas tęs dabartinį kursą“, – aiškino M. Pompeo. Jis pažadėjo, kad JAV kartu su sąjungininkais imsis diplomatinių priemonių, kad iš Sirijos būtų išvesti visi Irano kariai ir kovotojai. M. Pompeo taip pat ragino kurti bendrą frontą prieš Tehrano politiką. „Laikas užbaigti seną varžymąsi didesnio gėrio regione labui“, – kalbėjo jis. Amerika „naudosis diplomatija ir dirbs su mūsų partneriais, kad išstumtų visus iraniečių kovotojus“ iš Sirijos ir stiprins pastangas „atnešti taiką ir stabilumą jau seniai kenčiantiems Sirijos žmonėms“, sakė M. Pompeo. Tuo metu viena JAV nevyriausybinė organizacija, kurioje dirba daugiausiai buvę B. Obamos administracijos užsienio politikos pareigūnai, atmetė „žemus“ ir „silpnus“ M. Pompeo pareiškimus. „Faktas, kad ši administracija jaučia poreikį – praėjus beveik dešimtmečiui – užsipulti pastangas įvardyti bendrą pagrindą tarp arabų pasaulio ir Vakarų, byloja ne vien apie Trumpo administracijos smulkmeniškumą, bet ir strateginės vizijos apie Amerikos vaidmenį šiame regione stygių bei Amerikos vertybių atsisakymą“, – sakoma organizacijos „National Security Action“ pranešime. Vizitas Egipte yra trečioji M. Pompeo kelionės po devynias Artimųjų Rytų šalis stotelė. Per šią kelionę diplomatijos vadovas siekia patikinti Amerikos sąjungininkus arabų pasaulyje, kad D. Trumpo administracija nesitraukia iš šio regiono, kilus sumaiščiai dėl prezidento pareiškimų apie būsimą Amerikos pajėgų išvedimą iš Sirijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.