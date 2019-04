Pranešimas pasirodė nesisklaidant įtampai tarp Europos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Pareigūnai nepaaiškino, kodėl M. Pompeo nedalyvaus, tačiau JAV ir Europa nesutaria dėl virtinės klausimų, įskaitant Vašingtono sprendimą pasitraukti iš tarptautinių susitarimų dėl Irano branduolinės programos ir klimato kaitos. Valstybės departamentas sakė, kad Jungtinėms Valstijoms penktadienį ir šeštadienį vyksiančiose derybose Dinare Bretanės pakrantėje atstovaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas Johnas Sullivanas, prie kurio prisidės karjeros diplomatas Davidas Hale'as. J. Sullivanas „dalyvaus diskusijose dėl įvairių klausimų, įskaitant blogėjančią padėtį Venesueloje, destabilizuojantį Irano elgesį Artimuosiuose Rytuose, atsakingą valstybių elgesį kibernetinėje erdvėje ir galutinę Šiaurės Korėjos denuklearizaciją“, nurodė Valstybės departamentas. M. Pompeo trečiadienį ir ketvirtadienį Vašingtone per 70-ųjų NATO metinių paminėjimą susitiks su kai kuriais G-7 ministrais, bet nėra paskelbęs apie kitus susitikimus vėliau šią savaitę. Senas G-7 klubas vienija dideles industrializuotas demokratijas, kurių viršūnių susitikimai dažnai apsprendžia pasaulinę darbotvarkę. Be JAV ir Prancūzijos šiai grupei priklauso Didžioji Britanija, Kanada, Vokietija, Italija ir Japonija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tikisi per G-7 viršūnių susitikimą rugpjūčio mėnesį stumti ambicingą darbotvarkę. Užsienio reikalų ministrų susitikime turėtų būti pasirengta šiam būsimam viršūnių susitikimui Prancūzijos Bjarico kurorte. Šeimininkai prancūzai, be abejo, pamena praėjusio G-7 viršūnių susitikimo Kanadoje pamokas. Tuomet D. Trumpas atsisakė pasirašyti baigiamąjį komunikatą ir atvirai kritikavo savo šeimininką, Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau dėl prekybos politikos.

