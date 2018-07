„NATO išliks būtinas Amerikos nacionalinio saugumo stulpas. Žinome, kad silpnumas provokuoja mūsų priešus, bet galia ir susitelkimas mus apsaugo“, – M. Pompeo sakė Senato užsienio ryšių komitetui. Šie M. Pompeo komentarai nuskambėjo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra kaltinamas – netgi savo paties partijos narių – silpninantis NATO savo reiškiamomis abejonėmis dėl Amerikos įsipareigojimo laikytis pagrindinio Aljanso principo dėl kolektyvinės gynybos.

