Kartodamas įprastą JAV prezidento Donaldo Trumpo retoriką, M. Pompeo pareiškė, kad Europos šalys turi labiau stengtis padidinti savo gynybos biudžetus ir taip sumažinti naštą, tenkančią didžiausiai Aljanso narei. Kai kurios NATO sąjungininkės, tarp jų ir Vokietija, kol kas nėra pasiekusios Aljanso nustatyto tikslo iki 2024-ųjų skirti gynybai ne mažiau 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Paklaustas, ar Vokietija daro pakankamai, kad įgyvendintų šį įsipareigojimą, buvęs JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas, išvakarėse prisaikdintas JAV valstybės sekretoriumi, atsakė: „Ne. Jie turėtų pasiekti tikslus, kuriems pritarė.“ Šie M. Pompeo komentarai pasirodė Vokietijos kanclerei Angelai Merkel vykstant į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu. „Europos šalys privalo prisiimti jų saugumui reikalingus įsipareigojimus ir įtikinamai paaiškinti savo piliečiams, kodėl yra būtina įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai“, – sakė M Pompeo žurnalistams po NATO narių užsienio reikalų ministrų susitikimo Briuselyje. D. Trumpas ne kartą yra kritikavęs turtingiausią Europos šalį Vokietiją, neskiriančią gynybai pakankamai daug lėšų. Vienas įtakingas JAV pareigūnas sakė, kad Vokietija gynybai skiria vos 1,24 proc. savo BVP, o iki 2021-ųjų ši šalis esą planuoja skirti savo gynybos biudžetui 1,25 proc. savo bendrojo vidaus produkto.

