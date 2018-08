Iranas šią savaitę Hagoje turi išdėstyti pradinius argumentus prieš vienašališkas sankcijas, kurias JAV sugrąžino prieš tris savaites, pasitraukusios iš istorinio 2015 metų susitarimo su Teheranu dėl Irano branduolinės programos – Bendrojo išsamių veiksmų plano (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). „Mes šią savaitę Hagoje energingai ginsimės nuo nepelnytų Irano pretenzijų“, – sakė M. Pompeo. Pasak jo, Irano byla Tarptautiniame Teisingumo Teisme yra „bandymas trukdyti suverenioms Jungtinių Valstijų teisėms imtis teisėtų veiksmų, įskaitant sankcijų, kurios yra būtinos mūsų nacionaliniam saugumui apginti, sugrąžinimą“. „Irano pradėtas procesas yra piktnaudžiavimas Teismu“, – tvirtino M. Pompeo. Dėstydamas Hagoje žodinius argumentus, Irano atstovas Mohsenas Mohebi apkaltino Vašingtoną planuojant jo šalies „ekonominį pasmaugimą“. M. Pompeo tai atrėmė tokiais žodžiais: „Prezidentas Trumpas iš JCPOA pasitraukė dėl paprastos priežasties: jis neužtikrino Amerikos žmonių apsaugos nuo Irano lyderių sukeltos rizikos.“ JCPOA yra tarptautinė sutartis, pagal kurią sankcijos Iranui buvo panaikintos mainais į jo branduolinės programos apribojimus. JAV sankcijų sugrąžinimas dar labiau padidino Irano ekonomines problemas ir pakurstė streikus bei protestus visoje šalyje ir visose politinio spektro dalyse. Sankcijos yra nukreiptos prieš tokias sritis kaip finansinės transakcijos ir žaliavų, automobilių bei lėktuvų importas.

