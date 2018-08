Iranas šią savaitę Hagoje turi išdėstyti pradinius argumentus prieš vienašališkas sankcijas, kurias JAV sugrąžino prieš tris savaites, pasitraukusios iš istorinio 2015 metų susitarimo su Teheranu dėl Irano branduolinės programos. „Mes šią savaitę Hagoje energingai ginsimės nuo nepelnytų Irano pretenzijų“, – sakė M. Pompeo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.