„Tai ne mano straipsnis“, – Delyje po susitikimo su Indijos pareigūnais žurnalistams sakė JAV diplomatijos vadovas. Jis taip pat apkaltino žiniasklaidą mėginant sabotuoti Donaldo Trumpo administracijos veiklą. Pasak M. Pompeo, tokia padėtis „kelia itin didelį susirūpinimą“. Nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas taip pat kategoriškai atmetė spėjimus, kad straipsnio autoriumi gali būti jis ar jo pavaduotojas. „Tai neabejotinai melaginga. Mes to nedarėme“, – D. Coatso žodžius cituoja AP. JAV viceprezidento Mike'o Pence'o atstovas Jarrodas Agenas pareiškė, kad jo viršininkas taip pat neturi nieko bendra su minėta medžiaga. Savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ viceprezidento atstovas nurodė, kad M. Pence'as visada pasirašo savo straipsnius. Susiję straipsniai: Trumpas ir Pompeo siunčia prieštaringus signalus apie Šiaurės Korėją Šiaurės Korėjos ir JAV lyderiai apsikeitė laiškais J. Agenas pridūrė, kad straipsnio autoriui „turi būti gėda“ ir pavadino publikaciją „melaginga, nelogiška ir niekšiška“. „The New York Times“ trečiadienį paviešino anoniminę medžiagą pavadinimu „Aš esu dalis pasipriešinimo Trumpo administracijos viduje“. Autorius, prisistatęs „aukšto rango (Baltųjų rūmų) darbuotoju“, pareiškė, kad administracijoje yra pareigūnų grupė, kuri priešinasi prezidento vykdomai politikai. „Daugelis jo paties (D. Trumpo) administracijos aukšto rango pareigūnų uoliai dirba, kad iš vidaus pakirstų dalį jo vykdomos politikos ir užkirstų kelią jo blogiausių polinkių apraiškoms“, – parašė anonimas. Po šios publikacijos D. Trumpas pareikalavo leidinio atskleisti autoriaus vardą. Tuo pat metu jis suabejojo, ar autorius apskritai egzistuoja. „Jei šis bailys anonimas iš tikrųjų egzistuoja, „The New York Times“ turi išduoti jį vyriausybei, vadovaudamasi nacionalinio saugumo interesais“, – tviteryje paskelbė JAV lyderis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.