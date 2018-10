Į Seulą atvykęs M. Pompeo socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad buvo susitikęs su Kim Jong Unu. Pasak JAV valstybės sekretoriaus, jiedu „ir toliau daro pažangą dėl susitarimų, pasiektų Singapūro viršūnių susitikime“. Be kita ko, M. Pompeo padėkojo Pchenjanui už priėmimą. Tuo tarpu per vertėją su M. Pompeo kalbėjęs Kim Jong Unas gyrė „malonų susitikimą“. „Tai yra labai gera diena, kuri žada gerą ateitį... abiem šalims“, – sakė Šiaurės Korėjos lyderis. Susiję straipsniai: JAV valstybės sekretorius žada su partneriais koordinuoti poziciją dėl Šiaurės Korėjos Rusijai – tarptautinio masto pasmerkimas Po ankstesnio vizito Pchenjane liepą M. Pompeo sakė, kad šalys padarė pažangos svarbiais klausimais. Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po JAV valstybės sekretoriaus išvykimo, Šiaurės Korėja išleido pranešimą, kuriame smerkė „gangsteriškus“ Jungtinių Valstijų reikalavimus. Daugiau informacijos apie sekmadienio derybas kol kas nepateikiama. Tačiau prieš pat susitikimą M. Pompeo socialiniame tinkle „Twitter“ rašė, kad jis toliau „dirbs, jog įgyvendintų POTUS (JAV prezidento) ir pirmininko Kim Jong Uno įsipareigojimus“. Skrisdamas į Tokiją M. Pompeo sakė, kad jo tikslas yra „sukurti pakankamą pasitikėjimą“ tarp Vašingtono ir Pchenjano, kad šalys toliau galėtų eiti taikos link. „Po to mes susitarsime dėl kito viršūnių susitikimo“, – sakė valstybės sekretorius. Tačiau tuo pat metu M. Pompeo teigia neturįs daug lūkesčių dėl proveržio. „Aš abejoju, kad viskas įvyks tobulai, bet pradėsime diskutuoti apie galimybes dėl kito pirmininko Kim Jong Uno susitikimo su prezidentu vietos ir laiko. Galbūt nueisime dar toliau“, – sakė JAV diplomatijos vadovas. „Įsimylėję“ Po viršūnių susitikimo Singapūre, kurio metu, anot kritikų, Šiaurės Korėja prisiėmė tik labai miglotus įsipareigojimus dėl denuklearizacijos, kelias link geresnių santykių buvo duobėtas. Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) kiek anksčiau atšaukė savo diplomatijos vadovo kelionę į Pchenjaną dėl „nepakankamo progreso įgyvendinant Singapūro deklaraciją“, vėliau jis pareiškė esąs „įsimylėjęs“ Kim Jong Uną. Praėjusį mėnesį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras Jungtinėms Tautoms sakė, kad nėra „jokių šansų“, jog jo šalis nusiginkluos, jei JAV neatšauks griežtų ekonominių sankcijų. Analitikai sako, kad Vašingtonas dabar gali svarstyti naujus variantus, Kinijai, Rusijai ir Pietų Korėjai siekiant sušvelninti sankcijas Pchenjano atžvilgiu. Anksčiau Japonijoje viešėjęs M. Pompeo teigė, kad du istoriniai sąjungininkai turės suformuoti „pilnai koordinuotą, vieningą požiūrį dėl tolesnių veiksmų, kas bus reikalinga, jei norėsime sėkmingai denuklearizuoti Šiaurės Korėją“. „Didysis susitarimas“ M. Pompeo sekmadienio popietę nusileido Pietų Korėjoje, kurios prezidentas Moon Jae-inas (Mun Džejinas) derybose tarp JAV ir Šiaurės Korėjos dažnai veikia kaip tarpininkas. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha (Kang Kiungva) užsiminė, kaip galėtų atrodyti „didysis susitarimas“ tarp dviejų šalių. Interviu leidiniui „The Washington Post“ ji sakė, kad Šiaurės Korėja galėtų išardyti žymiausią savo branduolinį kompleksą Jongbjone. Mainais už tai Jungtinės Valstijos galėtų paskelbti oficialią 1950-1953 metų Korėjos karo pabaigą. Aktyvūs karo veiksmai tuomet baigėsi pasirašius paliaubas, o ne taikos sutartį, todėl karas formaliai dar nėra pasibaigęs. Iš Seulo M. Pompeo pirmadienį skris į Kiniją – politinę ir ekonominę Šiaurės Korėjos sąjungininkę. Sustojimas Pekine gali būti labai įtemptas. Vos prieš keletą dienų JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as (Maikas Pensas) pasakė griežtą kalbą, kurioje kaltino Kiniją karine agresija, komercinėmis vagystėmis, vis dažnėjančiais žmogaus teisių pažeidimais bei kišimusi į Jungtinių Valstijų rinkimų procesus.

