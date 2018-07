M. Pompeo derybos su Afganistano lyderiais vyksta atsinaujinus optimizmui dėl taikos šioje karo nualintoje valstybėje. Apie JAV valstybės sekretoriaus vizitą informavo vienas afganistaniečių pareigūnas, norėjęs likti nežinomu. Netrukus turėtų prasidėti Afganistano prezidento Ashrafo Ghani ir M. Pompeo spaudos konferencija. M. Pompeo per vizitą Kabule pakartojo Donaldo Trumpo administracijos raginimus pradėti taikos derybas tarp Afganistano vyriausybės ir Talibano. M. Pompeo raginimą išsakė pirmadienį susitikęs su Afganistano prezidentu Ashrafu Ghani ir vyriausiuoju pareigūnu Abdullah Abdullah. Pasak JAV valstybės sekretoriaus, Vašingtonas yra įsipareigojęs remti afganų vadovaujamą taikos procesą, pagal kurį Talibanas galėtų būti pripažintas, jei atsisakytų terorizmo, nutrauktų ryšius su „al Qaeda“ ekstremistais ir priimtų Afganistano konstitucijos principus. Talibanas tokius raginimus ne kartą atmetė. Afganistano vyriausybės suformuota Aukštoji taikos taryba, turinti užduotį derėtis dėl beveik 17 metų trunkančio karo užbaigimo, praėjusį mėnesį paskelbė pareiškimą, kuriame paragino Talibaną prisidėti prie taikos proceso.

