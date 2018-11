Politinės krizės krečiamos Šri Lankos parlamente kilo muštynės

„Buvo sunku suprasti, kas kam smogė, bet keli buvo sužeisti, nors ir nesunkiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas parlamento pareigūnas. „Pirmininkas laikinai sustabdė parlamento darbą“, – pridūrė jis. Pasak pareigūno, vienas įstatymų leidėjas buvo hospitalizuotas. Šri Lanką jau beveik tris savaites krečia politinė krizė, prezidentui Maithripalai Sirisenai spalio 26 dieną atleidus premjerą Ranilą Wickremesinghe ir vietoje jo paskyrus eksprezidentą Mahinda Rajapaksą. Vėliau M. Sirisena paleido šios strategiškai svarbios Indijos vandenyno valstybės parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus. Tačiau Aukščiausiasis Teismas anksčiau šią savaitę prezidento sprendimus įšaldė, kol bus atliktas tyrimas. Trečiadienį parlamentas vėl susirinko, ir įstatymų leidėjai nubalsavo už nepasitikėjimą M. Rajapaksos kabinetu, taip pat paskelbė pareiškimą, kad M. Sirisenos veiksmai yra neteisėti.

