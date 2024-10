„Politico“: susiformavo nauja „blogio ašis“

Iranas jau pristatė bepiločių orlaivių „Shahed“, kuriais reguliariai apšaudomi Ukrainos miestai, ir atsiuntė savų ekspertų karo klausimais. JAV ir Ukraina tvirtina, kad ši šalis perdavė ir balistinių raketų, nors Teheranas šitai neigia. Šiaurės Korėja, savo ruožtu, siunčia galybę artilerijos šaudmenų, taip pat raketų, be galo reikalingų lėtai į priekį judančioms Rusijos pajėgoms. Ukrainos teigimu, Šiaurės Korėja yra atsiuntusi ne tiktai ginklų, bet ir tūkstančius karių, galinčių dalyvauti karo veiksmuose.

Kinija tvirtina neremianti Rusijos ginklais, nors Vašingtonas nedviprasmiškai nurodė, kad Pekinas padeda Vladimiro Putino kariuomenei. Be to, Kinija perka Rusijos energiją ir eksportuoja mikroschemas bei kitas prekes, be kurių Maskvos karo mašina tikrai nebūtų tokia galinga kaip dabar.