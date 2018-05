Šis išpuolis buvo įvykdytas praėjus vos parai po virtinės mirtininkų sprogdintojų atakų bažnyčiose, per kurias žuvo mažiausiai 14 žmonių, o dar dešimtys buvo sužeisti. Rytų Javos policijos atstovas Fransas Barungas Mangera, remdamasis apsaugos kamerų vaizdo įrašais, sakė, kad motociklu važiavę vyras ir moteris buvo sustabdyti prie patikros posto. „Tuomet driokstelėjo sprogimas“, – sakė F. B. Mangera. Motociklu „važiavo du žmonės; moteris sėdėjo gale“, patikslino jis. Pareigūnai nurodė, kad per ataką buvo sužeisti šeši civiliai ir keturi policininkai. Į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos automobiliai ir išminuotojų komanda. Apsaugos kamerų įrašuose matyti sulamdytos motociklo nuolaužos, riogsančios prie policijos būstinės vartų miesto centre. Dėl naujausios mirtininkų sprogdintojų atakos atsakomybės kol kas niekas neprisiėmė. „Tai bailus, negarbingas ir nežmoniškas aktas“, – žurnalistams Džakartoje sakė Indonezijos prezidentas Joko Widodo (Džokas Vidodas). „Nebus jokių kompromisų imantis veiksmų vietoje, kad terorizmas būtų sustabdytas“, – pridūrė jis.

Ankstesnę dieną šeši vienos šeimos nariai, tarp jų dvi nepilnametės dukros, susisprogdino trijose Surabajos bažnyčiose per sekmadienines pamaldas. Per tas atakas žuvo mažiausiai 14 civilių, o dar per 40 sužeistųjų buvo išvežti į ligonines. Atsakomybę už šiuos išpuolius prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.