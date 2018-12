37 metų įtariamasis, kurio tapatybė neskelbiama, buvo sulaikytas ketvirtadienį. Jis įtariamas padėjęs išpuolio vykdytojui Cherifui Chekattui gauti pistoletą, kuriuo jis nušovė penkis žmones ir dar 11 sužeidė praėjusio antradienio vakarą, nurodė šaltiniai teisme. Ch. Chekattas buvo įtrauktas į potencialiai pavojingų ekstremistų sąrašą. Jis buvo nukautas vėlai ketvirtadienį, po dvi dienas trukusios paieškos mieste. Įtariamas jo bendrininkas pirmadienį turi stoti prieš teisėją Paryžiuje, nurodė sostinės prokuratūra. Po antradienio išpuolio pareigūnai sulaikė dar šešis asmenis, bet jie buvo paleisti nepareiškus kaltinimų. Tarp jų yra Ch. Chekatto tėvai ir du broliai. Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už antradienio ataką ir pavadino Ch. Chekattą vienu savo „karių“, tačiau Prancūzijos vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras šią informaciją paneigė. Ch. Chekatto tėvas Abdelkrimas televizijai „France 2“ sekmadienį sakė, kad jo sūnus manęs, jog IS kovoja „dėl svarbios priežasties“. „Aš visada jam sakydavau, kad jie nusikaltėliai“, – pridūrė jis. Jeigu sūnus būtų kaip nors užsiminęs, kad planuoja žudyti žmones, „aš būčiau apie jį pranešęs policijai, kad jis nieko nenužudytų ir pats nebūtų nužudytas“, kalbėjo tėvas. Keturi iš penkių per išpuolį žuvusių žmonių buvo užsieniečiai arba gimę užsienyje. Vienas jų buvo 45 metų turistas iš Tailando, kitas – 45 metų Prancūzijos pilietybę turintis garažo savininkas afganas, prieš 20 metų pabėgęs iš savo šalies. Taip pat žuvo 28 metų italų žurnalistas, atvykęs nušviesti įvykių Europos parlamente, ir 36 metų lenkas, pastaruosius 20 metų gyvenęs Strasbūre. Per išpuolį taip pat žuvo neseniai į pensiją išėjęs 61 metų prancūzas. Jam užpuolikas šovė į galvą, kai šis išėjo iš vieno restorano.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.