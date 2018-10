Policija informavo incidento vietoje aptikusi pasą, išduotą vienam 55-erių sirui. Anot pareigūnų, įtariamasis tvirtino esąs džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) narys. „Tiriamos visos galimybės, neatmetame ir terorizmo (versijos)“, – per spaudos konferenciją sakė Kelno policijos viršininko pavaduotoja Miriam Brauns. Stoties patalpas šturmavę gerai ginkluoti policijos specialiųjų pajėgų pareigūnai panaudojo kurtinamąsias granatas ir pašovė įtariamąjį, taip pat išlaisvino nesunkiai sužeistą įkaitę. Dar du žmonės buvo sužaloti, o užpuolikas, į kurį pataikė kelios kulkos, buvo sunkiai sužeistas. Apie padėtį Kelno geležinkelių stotyje – vienoje judriausioje Europoje – miesto tarnyboms buvo pranešta 12 val. 42 min. vietos (13 val. 42 min. Lietuvos) laiku. Pareigūnai evakavo teritoriją ir laikinai nutraukė susisiekimą šioje stotyje, esančioje šalimais įspūdingos Kelno katedros su dviem bokštais. Į stotyje veikiantį restoraną „McDonalds“ įėjęs vyras sviedė liepsnojantį Molotovo kokteilį ir juo sužeidė vieną 14-metę mergaitę. Stotyje kilo panika, Vienas liudininkas sakė žurnalistams, kad matė greitai bėgusią mergaitę, kurios koja buvo apėmusios liepsnos. Nukentėjusiajai pagalbą suteikė aplink buvę žmonės. Rastas Sirijos pasas Greitojo maitinimo restorane suveikus purkštuvų sistemai ir vandeniu užliejus patalpą, užpuolikas įžengė į gretimą vaistinę ir įkaite paėmė vieną moterį, taip pat grasindamas ją padegti, pranešė policija. Įtariamojo motyvą nustatyti ir įtampą sumažinti mėginę pareigūnai su juo kurį laiką derėjosi, o vėliau, apie 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, pradėjo šturmuoti vaistinę. Kai policija šturmavo tą patalpą, užpuolikas turėjo tikrą pistoletą arba jo imitaciją, degaus skysčio turistinių ir dujų kanistrų, kurių du buvo suklijuoti lipnią juosta. „Jėgą panaudoję specialiųjų pajėgų pareigūnai įveikė vyrą. Policijos veiksmų metu jis sužeidė du pašalinius asmenis, vieną iš jų – sunkiai“, – sakoma policijos išplatintame pareiškime. Pareigūnai sakė dar nenustatę įtariamojo, kuriam buvo atlikta operacija, tapatybės. Manoma, kad jis yra 55 metų imigrantas iš Sirijos. Vaistinėje buvo rasti Sirijos piliečio tapatybės dokumentai, išduoti leidimą gyventi Vokietijoje iki 2021-ųjų turinčiam vyrui. Pagal dokumentus atpažintas vyras yra žinomas policijai dėl ankstesnių nusikaltimų, tokių kaip vagystė ir narkotikų laikymas. Kaip televizijai NTV sakė Kelno kriminalinės policijos vadovas Klausas-Stephanas Beckeris, šis incidentas „galėjo būti sužlugdytas teroristinis išpuolis“. Įtariamasis paliko restorane lagaminą ir krepšį bei reikalavo „paleisti vieną tunisietę“, nedetalizuodamas nurodė aukšto rango policininkas Klausas Rueshenschmidtas. Policija sukūrė svetainę, kur vis norintieji gali įkelti su incidentu susijusių nuotraukų ir vaizdo medžiagos, o tyrėjai „dirba visu pajėgumu“. Po kelių pastaraisiais metais Vokietijoje įvykdytų išpuolių šalyje tebegalioja aukšto laipsnio parengtis. Kruviniausias išpuolis, už kurį atsakomybę prisiėmė IS, įvyko 2016-aisiais, kai į vienos Berlyno kalėdinės mugės teritoriją įvažiavo sunkvežimis ir sutraiškė 12 žmonių. 2018-ųjų birželį Vokietijos policija paskelbė užkirtusi kelią potencialiai pirmai biologinei atakai. Tąsyk buvo suimtas vienas tunisietis, turėjęs mirtinai nuodingo ricino ir medžiagų bomboms gaminti. Vokietija išlieka džihadistų grupuočių taikinys, ypač todėl, kad ši valstybė yra prisijungusi prie tarptautinės koalicijos, kovojančios su IS Irake ir Sirijoje. Be to, Vokietijos pajėgos nuo 2001 metų veikia Afganistane.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.