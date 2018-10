„Tai esame matę ir anksčiau. Esame matę ir kai ką blogiau. Mūsų neišgąsdinsi, patrauksime atsakomybėn tuos (paketus atsiuntusius) pažeidėjus“, – teigė pareigūnas. Anksčiau trečiadienį CNN pranešė evakavusi savo biurą Niujorke dėl įtartino paketo, panašaus į tuos, kurie buvo nusiųsti buvusiam JAV prezidentui Barackui Obamai ir buvusiai valstybės sekretorei ir kandidatei į prezidentus Hillary Clinton. Niujorko policija patvirtino, kad pareigūnai buvo iškviesti į dangoraižį „Time Warner Center“, kuriame įsikūręs CNN biuras, tirti pranešimų apie įtartiną paketą. Šiuo metu pastatą yra apsupusi policija.

