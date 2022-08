Poilsiautojai Kryme padarė paslaugą Ukrainos pajėgoms

Apie tai savo telegramo paskyroje pranešė Odesos karinės administracijos vadovo atstovas spaudai Sergejus Bratčiukas.

Moteris parašė, kad Eupatorija yra „saugoma“. Tačiau ji nepagalvojo, kad toks pasigyrimas Rusijos oro gynybos pajėgumais patiktų Ukrainos kariuomenei: pastaroji dabar tiksliai žino, kur išdėstyti okupantų pajėgumai.

„Marina iš Krymo maloniai aprodė maskolių oro gynybos vietas prie Eupatorijos. Savo išrašą ji jau ištrynė, bet internetas viską atsimena. Būk kaip Marina ir padėk greičiau išlaisvinti Krymą!“ – rašė S. Bratčiukas.

„Radio Svoboda“ taip pat rašo, kad internete buvo išplatintos naujos S-400 oro gynybos sistemų nuotraukos iš okupuoto Krymo.

🧵 Russian tourists reveal S-400 air defense systems positioned near Yevpatoria. AD is active nearly every day in this area according to local authorities. Geolocation 45.180317, 33.232232 https://t.co/BCm5SChWHR pic.twitter.com/lcOv58Lyju