Podoliakas: Putino pokalbiai su Europos lyderiais keičiasi, vienas jų pasiuntė svarbią žinią

– Ar egzistuoja tiesioginė koreliacija: smūgiai kritinės infrastruktūros objektams taps dažnesni, jeigu Ukrainos kontrpuolimas ir toliau bus sėkmingas?

– Tai tiesioginė koreliacija. Yra ir dar vienas simbolinis dalykas – smūgis Kryvyj Riho miestui, smūgis prezidento Zelenskio gimtinei. Rugsėjo 14 dieną Zelenskis lankėsi prie fronto, praktiškai vos 10-20 kilometrų nuo paties fronto, išlaisvintame Iziume, kur labai sparčiai atkuriamas Ukrainos valdymas. Kodėl sparčiai? O gi todėl, kad ten labai mažai kolaborantų. Rusija ten nespėjo įsitvirtinti.

Iš esmės Rusija nespėjo niekur įsitvirtinti. Manau, kad ir Kryme per tuos aštuonerius metus jai nepavyko to padaryti. Rusija absoliučiai nieko nesugeba. Tai ne tas laikotarpis, per kurį Rusija galėjo kažką padaryti. Smūgis Kryvyj Rihui turėjo ir dar vieną aspektą – tai psichologinis spaudimas mūsų prezidentui. Smogti jo gimtajam miestui, tokiu būdu bandant kažkaip pasakyti, kad, na ir kas, kad atvažiavai į frontą, o mes kirtome tavo gimtajam miestui. Štai tokia žiurkiška Rusijos Federacijos taktika, jūs ją puikiai žinote, puikiai ją žinome ir mes.