Socialinėje žiniasklaidoje išplatintuose vaizduose matyti, kaip didžiulis gaisras veržiasi iš biurų pastato užstatytame miesto rajone, o virš ugnies virsta didžiulis juodų dūmų pliūpsnis.

Keli netoliese esantys pastatai Rostovo mieste, esančiame maždaug už 120 km nuo Ukrainos sienos, buvo evakuoti atsargumo sumetimais, pranešė regiono gubernatorius.

Pareigūnas Vasilijus Golubevas sakė, kad gaisras išplito 800 kvadratinių metrų plote ir kilo dėl „trumpojo jungimo“, kuris sukėlė „degalų ir tepalų talpyklų sprogimą“.

Nuo tada, kai Kremlius praėjusių metų vasario mėnesį užpuolė Ukrainą, Rusijos teritorijoje įvyko keli sabotažo atvejai, kurie priskiriami Ukrainos partizanams.

Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailas Podoliakas sakė, kad incidentas veikiau rodo „paniką“, „silpnėjančią valdžios kontrolę“ ir „vidinį konfliktą“.

Any FSB building that burns or explodes in RF, particularly in Rostov region, clearly indicates that this is a manifestation of panic, weakening of power control and RF’s transition to a major internal conflict. Ukraine doesn’t interfere, but watches with pleasure...