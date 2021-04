Penktadienį Bago mieste, maždaug už 90 kilometrų į šiaurės rytus nuo Jangono, žuvo 82 žmonės. Mieste reidą surengė karinės saugumo pajėgos, skelbia „Assistance Association for Political Prisoners“.

Nuo tada, kai vasario 1-ąją Mianmaro kariuomenė nuvertė išrinktąją šalies valdžią, anot „Assistance Association for Political Prisoners“, žuvo daugiau nei 700 žmonių. Chuntos karinės pajėgos, kurias sudaro policija, kariai ir elitinės kovos su sukilėliais jėgos, ėmėsi žiaurios beginklių taikių protestuotojų neutralizavimo kampanijos: jau sulaikyta per 3 tūkst. žmonių, daugybė priversti slapstytis.

Mianmaro kariuomenė penktadienį prieš protestuotojus, pasisakančius prieš valdžios perversmą, panaudojo šaunamųjų ginklų ir rankinių granatų.

Bago mieste gyvenantis liudininkas, kuris dėl saugumo nepanoro atskleisti savo tapatybės, „CNN Sunday“ sakė, kad per penktadienio kariuomenės reidą dauguma gyventojų pabėgo į gretimus miestelius. Teritorijoje nuo penktadienio nėra interneto, saugumo pareigūnai krečia visus namus iš eilės.

„Aš gyvenau šalia pagrindinio kelio. Čia labai dažnai atvykdavo saugumo pajėgos. Dėl nuolatinės grėsmės buvome priversti persikelti į kitus namus“, – pasakoja liudininkas ir sako, kad po žudynių lavonai prie morgo buvo tiesiog sumesti į krūvą.

Dabar Mianmaro kariuomenė iš nužudytųjų artimųjų reikalauja po 85 dolerius, priešingu atveju grasina palaikų neatiduoti, teigiama Bago universiteto sąjungos įraše feisbuke. Šią informacija patvirtino ir daugiau šaltinių. Norėdami įsitikinti, CNN žurnalistai kreipėsi į Mianmaro kariuomenę ir paprašė komentaro.

Kariuomenės atstovai tvirtina, kad penktadienį Bago mieste juos užpuolė protestuotojai.

„Saugumo pajėgas užpuolė protestuotojai, taip nutiko, kai bandėme mieste išardyti protestuotojų kelių blokadas“, – rašoma „Global New Light of Myanmar“ straipsnyje ir priduriama, kad „riaušininkai naudojosi savadarbiais šaunamaisiais ginklais, buteliais su padegamuoju skysčiu, strėlėmis, rankų darbo skydais ir granatomis, visa tai naudojo prieš saugumo pajėgas“. Laikraščio teigimu, per penktadienio incidentą mirė tik vienas protestuotojas, „Konfiskuotos granatos ir amunicija leidžia daryti išvadą, kad buvo pasitelkti lengvieji ginklai“.

Miamaro saugumas balandžio 2-ąją Bago mieste sulaukė Raudonojo Kryžiaus gydytoją savanorį Nay Myo. Jis vadovauja Raudonojo Kryžiaus skyriui Bago mieste. Nors jam nepateikti jokie kaltinimai, gydytojas ir toliau lieka už grotų, patvirtino organizacija. Sekmadienį tame mieste buvo sulaikytas ir dar vienas gydytojas, šią informaciją CNN patvirtino jo artimieji.