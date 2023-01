Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas palankiai įvertino Vokietijos sprendimą. Pasak jo, „Leopard“ kartu su Jungtinės Karalystės tankais „Challenger 2“ „sustiprins Ukrainos gynybinę ugnies galią“.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis taip pat gyrė Vokietijos sprendimą siųsti tankus į Ukrainą.



Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.