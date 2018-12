Kas gi iš tiesų įvyko ir kokią įtaką tai gali turėti Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos ateinantį kovą? Kas įvyko? Antradienio vakarą prasidėjus „Brexit“ sutarties procedūriniam nagrinėjimui, grupė Th. May Konservatorių partijos narių pateikė pataisą, suteikiančią įstatymų leidėjams didesnę galią priimti sprendimus, jeigu ateinantį antradienį Th. May vyriausybės susitarimas su Briuseliu, kaip daugelis prognozuoja, bus atmestas. Ši pataisa, kurią palaikė buvęs generalinis atornėjus Dominicas Grieve'as (Dominikas Grivas) ir kuriai priešinosi vyriausybė, buvo priimta 321 balsu prieš 299. Ką tai reiškia? Jeigu „Brexit“ susitarimas bus atmestas, vyriausybė per 21 dieną turės kreiptis į Bendruomenių Rūmus ir pranešti apie tolesnius veiksmus. Vadinamoji D. Grieve'o pataisa panaikina reikalavimą, kad bet koks su šiuo pareiškimu susijęs pasiūlymas būtų svarstomas „neutraliai“ (in neutral terms), taigi, iš esmės suteikia parlamentarams galimybę jį taisyti. Susiję straipsniai: Britanijos parlamentas pasmerkė vyriausybės „nepagarbą“ dėl „Brexit“ „Brexit“ priešininkai įteikė peticiją dėl antro referendumo organizavimo Kokią įtaką tai gali turėti? Pataisai pritaręs buvęs ministras Oliveris Letwinas pareiškė, kad svarbiausia išvengti potencialiai katastrofinės situacijos – Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES be jokios sutarties. „Gali būti, kad tuomet šiuose Rūmuose susidarys dauguma, palaikanti kokį nors sprendinį, neleisiantį mums pasitraukti (iš ES) be sutarties“, – sakė jis debatuose. Teoriškai parlamento nariai gali pateikti pataisą, reikalaujančią, kad vyriausybė atnaujintų derybas su Briuseliu, surengtų antrą referendumą, pabandytų atidėti „Brexit“ arba viską nutrauktų. O. Letwinas sakė palaikąs Th. May vyriausybės pasiektą susitarimą, tačiau jeigu šis nebūtų patvirtintas, jis siūlo norvegišką variantą, bandomą prastumti kelių konservatorių parlamentarų. Pagal jį Britanija prisijungtų prie Europos ekonominės erdvės (EEA). Ar gali parlamentarai sustabdyti „Brexit“? Jungtinės Karalystės parlamento nariai yra gana susiskaldę dėl galimų „Brexit“ variantų, nors konservatoriai ir leiboristai yra įsipareigoję trauktis iš ES. Tačiau viskas gali pasikeisti, jeigu Th. May sutartis nebebus nagrinėjama. „Brexit“ šalininkai tvirtina, kad bet kokie Bendruomenių Rūmų nurodymai vyriausybei nebus teisiškai įpareigojantys. Yra įtariančių, kad šis žaidimas yra nešvarus, atsižvelgiant į tai, jog tarp D. Grieve'o pataisą palaikiusių konservatorių yra dalis artimų Th. May sąjungininkų. Priimta pataisa tik patvirtina ankstesnį ministrės pirmininkės perspėjimą euroskeptikams, kad atmetę jos susitarimą jie rizikuoja visai atsisakyti „Brexit“. Nauja vyriausybė? Jeigu „Brexit“ susitarimas žlugtų, Th. May gali iškilti rimta grėsmė netekti premjerės posto. Leiboristai sako, kad tokiu atveju greičiausiai rengtų balsavimą dėl pasitikėjimo vyriausybe Bendruomenių Rūmuose. Be to, valdančiosios Konservatorių partijos euroskeptikai taip pat gali mesti naują iššūkį savo partijos vadovei.

