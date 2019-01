49 metų sultono Muhammado V-ojo sprendimas žymi pirmą kartą nuo 1957 metų, kai šalis atgavo nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos, kai daugiausia musulmonų gyvenamoje šalyje karalius atsisako sosto.

„Nacionaliniai Rūmai informuoja, kad Jo Didenybė 15-asis karalius nuo sausio 6 dienos pasitraukė iš sosto“, – nurodoma rūmų pranešime. Tokio sprendimo priežastis pranešime nenurodoma.

Prieš du mėnesius karalius vedė „Mis Maskva 2015“ grožio konkurso nugalėtoją Oksaną Vojevodiną.

Gazeta.ru skelbia, kad karaliaus sprendimas trauktis buvo netikėtas ne visiems: Malaizijoje gandai, kad jis gali atsisakyti karališkųjų pareigų, sklido jau kurį laiką – konkrečiai du mėnesius.

2018 metų lapkritį monarchas paskelbė, jog ima du mėnesius atostogų. Visą tą laiką monarcho pareigas atliko Perako valstijos sultonas Nazrinas Shachas.

Lapkritį buvo skelbiama, kad karalius išvyko gydytis.

Tačiau vėliau internete pasklido informacija apie tai, kad jis Rusijoje vedė buvusią „Mis Maskva“, nors karališkųjų rūmų atstovai iki šiol nekomentavo šių gandų. Visgi kalbos dėl jo ateities dar suintensyvėjo šią savaitę, kai Malaizijos karališkoji šeima surengė specialų susirinkimą.

Muhammado V vestuvės su grožio karaliene iš Rusijos sukėlė nemenką skandalą. Vestuvės įvyko lapkričio 22 dieną koncertų salėje „Barvikha Concert Hall“ pagal visas musulmoniškas tradicijas.

Šventėje nebuvo alkoholio, o svečiai vaišinosi tradiciniais patiekalais. Kaip skelbė „StarHit“, likus pusmečiui iki vestuvių, O. Vojevodina priėmė islamo tikėjimą ir gavo naują musulmonišką vardą Richana.

Ceremonijoje dalyvavo daug aukšto rango ir garsių svečių. Šventėje linksminosi ir konkurso „Krasa Rosii“ direktorė Tatjana Andrejeva, organizavusi ir 2015 metų konkursą „Mis Maskva“, kuriame triumfavo O. Vojevodina.

„Buvo labai gražu ir jautru. Oksana – tikra karalienė. Esu tikra, kad šią porą jungia tikri jausmai. Jūs net neįsivaizduojate, kokiomis meilės kupinomis akimis vienas į kitą žiūrėjo. Susipažino kiek daugiau nei prieš metus, žinoma, turėjo pakankamai laiko vienas kitą pažinti. Detalių atskleisti negaliu – tai labai asmeniška“, – Rusijos portalui kp.ru pasakojo T. Andrejeva.

Žurnalistams tuomet pavyko pakalbinti ir O. Vojevodinos tėvą. Jis perspėjo, kad be jaunavedžių sutikimo apie jų santykius ir vestuvių šventę nepasakos, tačiau kelis žodžius visgi pavyko ištraukti.

„Jis visomis prasmėmis tiesiog nuostabus žmogus. Pažįstu jį jau pusantrų metų. Jei būčiau turėjęs bent menkiausių nuogąstavimų dėl jo padorumo ir tinkamumo mano dukrai, būčiau neleidęs savo vaikui daryti tokios klaidos“, – apie Malaizijos karalių Muhammadą V kalbėjo Oksanos tėvas.

