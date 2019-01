35 metų Nacionalinio Susirinkimo pirmininkui „draudžiama palikti šalį iki (preliminaraus) tyrimo pabaigos“, pareigūnams aiškinantis, ar J. Guaido „padarė žalos taikai respublikoje“, sakė teismo pirmininkas Maikelis Moreno. Daugumą šio tribunolo narių yra ištikimi N. Maduro. Šis draudimas buvo paskelbtas JAV Valstybės departamentui atskleidus, kad J. Guaido buvo perduota Venesuelos sąskaitų Amerikos bankuose kontrolė. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo šį nurodymą pasirašė praeitą savaitę, o pirmadienį Vašingtonas paskelbė sankcijų Venesuelos valstybinei naftos milžinai PDVSA – neturtingos Karakaso vyriausybės pagrindiniam pajamų tvirta valiuta šaltiniui. „Šis paliudijimas padės Venesuelos teisėtai vyriausybei apsaugoti šiuos aktyvus Venesuelos žmonių labui“, – sakoma Valstybės departamento atstovo Roberto Palladino pranešime. Susiję straipsniai: Įrašas Boltono bloknote sukėlė spėlionių audrą: ką reiškia „5 000 karių į Kolumbiją“? Ekspertas apie kunkuliuojantį konfliktų katilą: dabar – pavojingiausias etapas Tuo metu J. Guaido pareiškė, kad N. Maduro pastangos jam trukdyti nėra „nieko nauja“. „Šiuo metu neatmetu grėsmių ir persekiojimo, bet esame čia, toliau atliekame savo darbą“, – jis sakė žurnalistams, atvykęs į Nacionalinį Susirinkimą. J. Guaido, JAV prezidento Donaldo Trumpo pripažįstamas Venesuelos laikinuoju prezidentu, per „Twitter“ perspėjo šalies aukščiausiąją teismo instituciją, kad „režimas pasiekė savo finalinę stadiją“. „Neturėtumėt aukotis dėl uzurpatoriaus ir jo gaujos“, – pridūrė jis. „Rimtos pasekmės“ Vašingtone D. Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas perspėjo, kad bet kokia žala Venesuelos opozicijos lyderiui sukeltų „rimtų pasekmių“. „Noriu pakartoti - bus rimtų pasekmių tiems, kas mėgina griauti demokratiją ir kenkti Guaido“, – per tviterį parašė D. Trumpo patarėjas Johnas Boltonas. Opozicijos kontroliuojamas parlamentas savo ruožtu paskyrė „diplomatinius atstovus“ keliolikai šalių, kurios, kaip ir JAV, yra pripažinusios J. Guaido laikinuoju prezidentu. Baltuosiuose rūmuose JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as susitiko su J. Guaido reikalų patikėtiniu Jungtinėse Valstijose Carlos Vecchio ir aptarė besivystančią krizę. Anksčiau buvęs beveik nežinomas 35 metų inžinierius įsiveržė į Venesuelos politinę sceną sausio 3-ąją, kai buvo prisaikdintas Nacionalinio Susirinkimo pirmininku. Tačiau šio organo veiklą Aukščiausiasis Teismas yra didžiąja dalimi neutralizavęs. Sausio 23 dieną J. Guaido pasiskelbė pareigas einančiu prezidentu ir pažadėjo vadovauti laikinajai vyriausybei, surengsiančiai demokratiškus rinkimus. Jis stengėsi didinti spaudimą N. Maduro ir šiai savaitei sušaukė dar dvi masines demonstracijas prieš vyriausybę. J. Guaido taip pat kreipėsi į didelę įtaką turinčią kariuomenę, prašydamas pereiti į jo pusę ir siūlydamas amnestiją tai padariusiems. Nuo sausio 21 dienos, kai Karakase buvo numalšintas nedidelis Nacionalinės gvardijos karių maištas, Venesueloje mažiausiai 40 žmonių žuvo per susirėmimus su saugumo pajėgomis ir dar mažiausiai 850 buvo suimti, rodo Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuro Ženevoje duomenys.

