Po Ukrainos prašymo dėl Rusijos – pirmasis pokalbis su Kinija

Telefoninis pokalbis, anot Pekino, įvykęs Ukrainos prašymu, buvo pirmasis aukšto lygio pokalbis tarp šių šalių nuo kovo 1 d., kai D. Kuleba paprašė Pekino pasinaudoti turimais ryšiais su Maskva ir sustabdyti Rusijos invaziją.

„Karai anksčiau ar vėliau baigiasi. Svarbiausia tinkamai atsižvelgti į sukeltą skausmą, išlaikyti ilgalaikį saugumą Europoje ir sukurti subalansuotą, veiksmingą ir tvarų Europos saugumo mechanizmą, – sakė Kinijos užsienio reikalų ministras. – Šiuo atžvilgiu Kinija yra pasiruošusi suvaidinti konstruktyvų ir objektyvų vaidmenį.“

„Dėkoju savo kolegai Kinijoje už solidarizavimąsi su civilių aukomis, – tviteryje parašė D. Kuleba. – Abu esame įsitikinę, kad karo Ukrainoje užbaigimas atitinka bendrus taikos, pasaulinės maisto saugos ir tarptautinės prekybos interesus.“

Pastaraisiais metais draugiškesne Maskvai tapusi, tačiau taip pat ir šiltais diplomatiniais santykiais bei tvirtais prekybos ryšiais su Ukraina pasižyminti Kinija atsisakė pasmerkti Rusijos pradėtą puolimą ar šiuos veiksmus vadinti invazija.

