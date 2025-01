Po Trumpo perspėjimų dėl Grenlandijos susitiko Vokietijos ir Danijos lyderiai

Nei O. Scholzas, nei M. Frederiksen savo komentaruose žiniasklaidai Berlyne tiesiogiai nepaminėjo D. Trumpo ar šios autonominės Danijos teritorijos. Tačiau O. Scholzas, pasisakęs apie Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, kad „sienos neturi būti perkeliamos jėga“, ir pridūrė anglišką frazę „to whom it may concern“ (liet. tiems, kuriems tai galėtų būti aktualu).