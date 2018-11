„Interneto skaitytojų nuomone, jiedu pasisveikino veikiau kaip seni bičiuliai nei konkuruojantys pasaulio lyderiai“, – teigia straipsnio autorius.

„Pamatęs V. Putiną, D. Trumpas nusišypsojo. Ši reakcija išsiskyrė šalia stovėjusių kitų lyderių – Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel gana rūškanų veidų fone“, – rašė korespondentas.

„Po rankų paspaudimo V. Putinas akimirką parodė D. Trumpui iškeltą nykštį. Ši akimirka pateko į filmuotus reportažus“, – rašoma leidinyje.

Žurnalistas primena, kad anksčiau D. Trumpas „palaikė Rusijos prezidento, o ne savo žvalgybos tarnybų pusę“, taip pat pasveikino V. Putiną su perrinkimu (prezidento rinkimuose), nors patarėjai ragino to nedaryti. Ir vis tik Rusijos ir Amerikos santykiai šiuo metu labiausiai įtempti per kelerius pastaruosius dešimtmečius, reziumuojama leidinyje.

D. Trumpo šypseną kritikavo daugelis žmonių, rašiusių komentarus internete.

„Twitter“ vartotojai taip pat sureagavo į D. Trumpo šypseną Rusijos lyderiui.

Išradingi internautai negailėjo ironijos šiai akimirkai.

„Kai tavo „Tinder“ pasimatymas atitinka profilio nuotrauką“, – pastebėjo vienas vartotojas.

When your Tinder date matches the profile pic.#trump pic.twitter.com/1qBqcXMNLM

— LubiePhil 🇮🇪🇦🇺 Halloween is not American (@lubiephil) November 12, 2018

„Jis net į Melanią taip nežiūri“, – rašė kitas.

„Rask ką nors, kas žiūrės į tave taip, kaip Trumpas žiūri į Putiną“, – „Twitteryje“ rašė dar vienas vartotojas.

Find someone who looks at you the way #Trump looks at #Putin 😍🥰 pic.twitter.com/mXWzbkCaYN

— Batoul Wehbe (@BatoulW) November 12, 2018

„Vienintelis patenkintas pamatęs Putiną“, – dar viena reakcija.

Look, the only one that seems happy to see your boyfriend #Putin is you. pic.twitter.com/d4CLAOIJHS

— Rusty Shackelford (@1ShackelfordR) November 11, 2018

„Man ypatingai patinka pasididžiavimo pilnas, tačiau keistas Trumpo švarko truktelėjimas, tarsi sakantis: „Taip, tai Putinas! Jis paplekšnojo man per petį ir pakėlė nykštį! Nes aš – jo berniukas! Jis mane mėgsta, jis iš tikrųjų mane mėgsta!“ APGAILĖTINA“, – sarkazmo neslėpė dar vienas „Twitter“ vartotojas.

I especially love #Trump's prideful yet awkward jacket-tuck which screams "Yup, that's #Putin! Giving me a pat and a thumbs up! Because I'm his boy! He likes me, he really really likes me!" PATHETIC... https://t.co/Xeahunqrxs

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) November 11, 2018

„Niekam nepatinka, kai pasirodo Putinas... išskyrus...“ – pastebėjo kitas.

Nobody likes it when #Putin shows up... except for... pic.twitter.com/nfNP99YsT9

— Thomas C. Theiner (@noclador) November 11, 2018

DELFI primena, kad pasaulio lyderiai sekmadienį susirinko Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, kad paminėtų Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmetį.

Prie Nežinomo kareivio kapo vykstančiose liūdnoje ceremonijoje dalyvavo daugiau kaip 60-ies valstybių ir vyriausybių vadovai.

Minėjimo ceremonija prasidėjo šiek tiek pavėluotai, jau po 11 valandos vietos laiku (12 val. Lietuvos laiku), kuomet prieš 100 metų buvo pasirašytos paliaubos. Tylos minutę Paryžiuje pakeitė ginklų šūviai ir varpų skambesys, tačiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir kiti lyderiai tuomet dar tik vyko į ceremonijos vietą prie Triumfo arkos.

Lyjant lietui, Prancūzijos ir kitų valstybių lyderiai tyloje patraukė link Eliziejaus laukų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atvyko atskirai. Jam vykstant į minėjimo vietą, link jo kortežo bandė prasibrauti dvi protestuotojos, kurias suėmė policija. Atsakomybę už šį įvykį prisiėmė radikali feminisčių grupuotė „Femen“.

Paskutinis į minėjimą atvyko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Tuo tarpu Vokietijos kanclerė Angela Merkel simboliškai sėdėjo tarp D. Trumpo ir E. Macrono – tai buvo interpretuota kaip simbolis, kad prieš šimtmetį kariavusios šalys dabar žengia koja kojon.