Paryžiečiai ir žmonės iš viso pasaulio pirmadienį vakare su siaubu stebėjo, kaip milžiniškos liepsnos ryja 850 metų senumo gotikinę katedrą. Įgriuvus jos smailei ir daliai skliautuoto stogo, buvo skubama iš katedros gelbėti neįkainojamas relikvijas ir meno kūrinius.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, pirmadienį vakare apsilankęs prie didžiulio gaisro nuniokotos katedros, pareiškė, kad „blogiausios baigties buvo išvengta“, ir iškart pažadėjo: „Atstatysime Dievo Motinos (katedrą) kartu.“

Per kelias valandas Prancūzijos verslo pasaulis pažadėjo didžiules pinigines aukas, vertas šimtų milijonų eurų.

„Gyvenime jau nepamatysiu“

Tačiau paklaustas, kiek laiko galėtų trukti atstatymas, už tūkstantmetės Strasbūro katedros restauraciją atsakingo fondo vadovas Ericas Fischeris atsakė: „Sakyčiau, kad dešimtmečius.“

„Žala bus reikšminga. Bet mums pasisekė, kad Prancūzijoje vis dar turime puikių paveldo restauravimo kompanijų – smulkių meistrų ar didesnių grupių – tinklą“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.

Pasak E. Fischerio, galimybės atstatyti didžiulę katedrą, išsaugant jos originalią formą ir pobūdį, priklausys nuo planų, diagramų ir kitos architektams prieinamos medžiagos.

Jiems reikės „maksimaliai daug istorinių ar naujesnių duomenų, surinktų pasitelkiant tokias modernias technologijas kaip 3D skenavimas“, pabrėžė jis. Tokie duomenys buvo panaudoti neseniai renovuojant Strasbūro katedrą.

Televizijos laidų vedėjas Stephane'as Bernas, garsėjantis pasakojimais apie viduramžių Prancūziją ir neseniai paskirtas vyriausybės atstovu paveldo reikalams, mano, kad atstatymas užtruks „mažiausiai nuo 10 iki 20 metų“.

Pažymėjęs, kad vokiečių pajėgų per Pirmąjį pasaulinį karą subombarduotos Reimso katedros atstatymas užtruko dešimtmečius, 55 metų S. Bernas Prancūzijos radijui emocingai pasakė: „Žinot, kas mane skaudina labiausiai? Mintis, kad savo gyvenime jos jau nepamatysiu.“

„Ji bus atstatyta būsimoms kartoms“, – pridūrė S. Bernas.

„Dešimtmetis – tai pokštas“

Tačiau Jackas Langas, kuris valdant prezidentui Francois Mitterrand'ui pasižymėjo kaip kultūros ministras, ragino apsisukti daug greičiau.

„Nuo vakar girdžiu, kad tai užtruks dešimtmetį. Tai pokštas“, – antradienį prie katedros AFP sakė pasipiktinęs J. Langas.

Paminėjęs trejus metus užtrukusią Strasbūro katedros renovaciją, jis pridūrė: „Tą patį turime padaryti čia: ne per 10–15 metų, bet per trejus.“

Dievo Motinos katedros klebonas monsinjoras Patrickas Chauvet taip pat stengėsi kalbėti optimistiškai.

„Tikiuosi, kad savo gyvenime dar pamatysiu šią katedrą ir vadovausiu čia mišioms. Man dabar 67-eri, ir jei viskas eisis gerai, net jei tai užtruks 10 metų, man bus 77-eri, ir aš vis dar galėsiu tai daryti“, – radijui „France Inter“ sakė jis.

Iš viso pasaulio, Paryžiaus miesto ir privačių asmenų plūstant pažadams aukoti, Italija, Rusija ir Vokietija pasisiūlė atsiųsti ekspertų.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė atsiųsti „geriausius rusų specialistus su didele nacionalinio paveldo paminklų restauravimo patirtimi“, o Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Salvini pažadėjo „visą pagalbą, kokią tik gali suteikti“ jo šalis.

Ąžuolų trūkumas

Laukiančio darbo mastą iliustruoja ir didžiausio Prancūzijoje ąžuolo medienos gamintojo pareikštas susirūpinimas dėl esamų atsargų, kurias būtų galima panaudoti sudegusio katedros stogo medinėms konstrukcijoms atkurti.

Sylvainas Charlois iš grupės „Charlois“ apskaičiavo, kad stogo konstrukcijai buvo panaudota 1,3 tūkst. ąžuolų.

„Reikės kelerių metų, kad būtų sukaupta pakankamai daug tokios kokybės ąžuolo rąstų“, – sakė S. Charlois, kuris pažadėjo padovanoti atstatymui reikalingą medieną.

Pasaulis solidarizuojasi su Prancūzija

Po gaisro Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje pasaulis solidarizuojasi su Prancūzija ir siūlo savo pagalbą atstatant šią šventovę.

Pirmadienio pavakarę įsiplieskusi ugnis nusiaubė XII amžiaus pastato stogą, dėl gaisro įgriuvo katedros smailė. Žinia apie šią nelaimę Prancūzijos sostinės širdyje daugybei sukėlė liūdesį ir atgaivino prisiminimus apie savo apsilankymus šioje ankstyvosios gotikos katedroje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią katedrą pavadino „viena iš didžiųjų pasaulio brangenybių“.

God bless the people of France! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Užuojautą dėl pastatą nuniokojusio gaisro išreiškė popiežius Pranciškus, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Danijos ministras pirmininkas Larsas Loekke Rasmussenas, Norvegijos vyriausybės vadovė Erna Solberg ir Austrijos prezidentas Alexanderas van der Bellenas.

Today we unite in prayer with the people of France, as we wait for the sorrow inflicted by the serious damage to be transformed into hope with reconstruction. Holy Mary, Our Lady, pray for us. #NotreDame — Pope Francis (@Pontifex) April 16, 2019

Reikšdamas apgailestavimą dėl šio įvykio Libano ministras pirmininkas Saadas Hariri šią nelaimę pavadino „paveldo ir humanitarine katastrofa“. Pirmadienio vakarą paskelbtoje žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“ jis rašė, kad Libanas reiškia tvirtą solidarumą „draugiškai prancūzų tautai“.

Tarp žmonių, pasidalinusių savo prisiminimais apie paskutinius savo apsilankymus šioje katedroje, buvo Barackas ir Michelle Obamo. Buvęs JAV prezidentas B. Obama paskelbė seną nuotrauką, kurioje jo sutuoktinė Michelle su dukromis šioje katedroje dega žvakes. Michelle Obama pirmadienį pati buvo Paryžiuje, kur pristato savo naują knygą.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019



„Dievo Motinos katedros didybė – jos istorija, meistriškumas ir dvasingumas – atėmė mums žadą, pakylėjo, leisdama geriau suprasti, kas mes esame ir kas galime būti“, – parašė ji tviteryje.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo prašyti pagalbos „didžiausių pasaulio talentų“, kad katedra būtų atstatyta. Pasak jo, prie šio svarbaus architektūrinio sumanymo planuoja prisidėti daugelis valstybių.

Austrijos prezidentas A. van der Bellenas nurodė virš prezidentūros Vienoje iškelti Prancūzijos vėliavą, demonstruodamas Austrijos solidarumą su šia šalimi. Socialiniame tinkle „Twitter“ jis parašė, kad Dievo Motinos katedra yra „svarbus mūsų bendros Europos kultūros simbolis“. Prezidentas taip pat įkėlė Vienoje iškeltų Prancūzijos ir ES vėliavų nuotrauką.

Japonijos vyriausybė pažadėjo svarstyti paramos galimybę.

„Padaryta žala yra netektis pasauliui ir mūsų širdžių skausmas“, – sakė Japonijos vyriausybės vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga.

Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas paragino tarptautinę bendruomenę susivienyti ir atstatyti vieną iš Paryžiaus simbolių.

„Mūsų meilė humaniškumui dar brandžiau atsispindės rekonstrukcijos procese“, – sakė jis.

Žinutę Kremliaus interneto svetainėje paskelbęs Rusijos prezidentas V. Putinas rašė apie tragediją, „užgavusią stygą rusų širdyse“. Paryžiaus Dievo Motinos katedrą jis pavadino „neįkainojamu krikščionybės ir pasaulio kultūros lobiu“ ir pareiškė, jog Rusija yra pasiruošusi siųsti savo „geriausius specialistus“, kad padėtų ją atstatyti.

Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis priminė, kad buvo atstatyta per Antrąjį pasaulinį karą vokiečių sugriauta Varšuva.

Notre-Dame is part of European heritage and embodiment of values that lie at the foundation of the EU. It is now our responsibility to support President @EmmanuelMacron and make a joint European effort to restore it. #TogetherForEurope — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 16, 2019

„Lenkija žino, ką reiškia per gaisrą netekti kultūros paveldo. Mes patys prikėlėme Varšuvą iš griuvėsių. Mes, europiečiai, kartu atstatysime ir Paryžiaus Dievo Motinos katedrą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas pareiškė, kad niurjorkiečiai liūdi drauge su paryžiečiais, galinčiais „tikėtis mūsų meilės, maldų, paramos ir solidarumo. Didžioji savaite mus moko, kaip ir Jėzus Kristus, kad mirtis atneša gyvenimą. Tikime, kad šios dienos netektis atneš prisikėlimą“, – prie Šv. Patriko katedros Manhatane kalbėjo Th. Dolanas.