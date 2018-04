Po praėjusios savaitės JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos atakų prieš Sirijos cheminių ginklų saugyklas Rusija pažadėjo aprūpinti Siriją naujomis, pažangiomis raketomis.

Maskva tikino, kad minėtos atakos turės pasekmių.

Tačiau vieninteliai konkretūs veiksmai, kuriuos įvardijo Rusija, yra prezidento Basharo al Assado aprūpinimas geresne oro gynybos ginkluote, skelbia news.com.au.

Gali būti, kad pristatymo procesas jau vyksta.

Nepatvirtinti pranešimai rodo, kad Rusijos karinio jūrų laivyno bazėje Sirijos Tartuso mieste prisišvartavo krovininiai laivai.

Tai nėra neįprastas įvykis.

Tačiau keista tai, kad krovinys, anot Sirijos režimą remiančių šaltinių, iškraunamas slapta: jį dengia dūmų ir aerozolio dujų uždanga, turinti apsaugoti nuo smalsių akių, palydovų ir bepiločių skraidyklių jutiklių.

Ką atgabeno šie laivai, nežinoma. Laivų maršrutą sekė kariuomenės analitikai ir stebėtojai, matę, kaip pastarosiomis dienomis jie atplaukė iš Juodosios jūros ir pro Bosforo sąsiaurį pateko į Viduržemio jūrą.

Recently loaded in Novorossiysk. Heavy equipment is always loaded in the hold pic.twitter.com/xtWp5YLuKB — Bender Az-Rodriges (@Edward_Sn0wden) 18 April 2018

Note how the USAF Global Hawks are keeping an eye on the loading-unloading process pic.twitter.com/YDTz38GKT6— Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) 18 April 2018