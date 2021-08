Po Talibano paviešintų nuotraukų – JAV nerimas: žaidimo taisyklės keičiasi

Dabartiniai talibai – iki dantų apsiginklavusi grupuotė, šiuo požiūriu pralenkianti net kai kurias NATO valstybes, nurodoma leidinio straipsnyje. Praėjus dviem dešimtims metų nuo karo Afganistane pradžios, pasaulinė bendruomenė, o ypač – JAV, pradėjo pripažinti, kad jo padariniai – bauginantys.

Baltieji rūmai antradienį pripažino, kad Talibanas, po dviejų dešimtmečių karo su amerikiečių pajėgomis perėmęs Afganistano kontrolę, turi sukaupęs nemažą kiekį JAV karinės įrangos.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti talibai su šaunamaisiais ginklais ir transporto priemonėmis, kuriuos naudojo Pentagono kariai ar kuriais buvo aprūpintos Afganistano nacionalinės saugumo pajėgos.

Taip pat talibams atiteko pažangūs „UH-60 Black Hawk“ sraigtasparniai ir kita įranga, buvusi Kandaharo oro uoste.

Taliban have seized A-29 Super Tucano light attack aircraft and MD-530F light military helicopter at the Mazer-i-Sharif airport. pic.twitter.com/CI3oXe8d8Y