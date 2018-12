Policija pridūrė, kad įtariamasis užpuolikas slapstosi laisvėje.

Atnaujinta 00.11 val.

Saugumo pajėgos aptvėrė istorinį miesto centrą. Netoli sienos su Vokietija įsikūręs Strasbūras yra Elzaso regiono sostinė.

„Girdėjome kelis šūvius, galbūt tris, o tada pamatėme bėgančius žmones“, – naujienų agentūrai AFP sakė įvykio vietoje buvęs žmogus, paprašęs neatskleisti jo tapatybės.

„Vienas iš jų parkrito. Nežinau, ar dėl to, kad susipainiojo jo kojos, ar dėl to, jog buvo pašautas“, – tvirtino liudininkas.

Strasbūre esantis Europos Parlamento pastatas po incidento buvo užrakintas. Europarlamentarams ir patalpoje esantiems žurnalistams draudžiama ją palikti, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.

Šiuo metu Strasbūre vyksta Europos Parlamento plenarinė sesija.

Atnaujinta 00.01 val.

„Europos Parlamente visi svarsto, ar nereiks nakvoti viduje, maistas ir vanduo šluojamas iš kavinių viduje“, - DELFI patikino netoli įvykio vietos esanti lietuvė.

Atnaujinta 23.58 val.

DELFI susisiekė su Strasbūre esančia lietuve.

„Šiuo metu vis dar esu Europos Parlamente, jau 2 val esame užrakinti ir negalime išeiti dėl saugumo sumetimų. Laukiame tolesnių žinių“, - informavo ji.

Atnaujinta 23.58 val.

23.37 val. Oficialiais vidaus reikalų ministerijos duomenimis, du asmenys žuvo, dar 13 sužeista, iš jų 7 - sunkiai. Į žmones šaudęs asmuo identifikuotas ir sužeistas.

Atnaujinta 23.33 val.

Prancūzijos pareigūnai susišaudė su bėgančiu užpuoliku Strasbūre, įtariamu nušovus du žmonės ir dar 11 asmenų sužeidus, pranešė policija.

Įtariamasis dar užpuolimo netoli kalėdinės mugės metu buvo sužeistas čia budėjusių karių.

Atnaujinta 23.27 val.

Naujienų agentūros ELTA žurnalistė Paulina Levickytė tapo antradienio vakarą Strasbūre įvykusių šaudynių netoli miesto kalėdinės mugės liudininke. Jos teigimu, buvo nušauti mažiausiai du žmonės dar mažiausiai 11 buvo sužeista. Vienas iš žuvusiųjų buvo turistas.

„Pakeliui į restoraną kilo sumaištis ir policija tiesiog stumte įstūmė mane ir šalia ėjusius pakeleivius į netoliese buvusį restoraną . Ten policija visus buvusius restorano lankytojus ir netikėtai į jį suvarytus žmones iš gatvės suguldė ant žemės. Tada pasigirdo šūviai gatvėje.

Vėliau mus uždarė rūsyje, prieš tai liepė kėdėmis užremti laukines restorano duris“, - kalbėjo Eltos žurnalistė.

„Nelabai supratau kas įvyko, bet dabar esame saugūs, tačiau tikriausiai teks laukti kol bus surastas šaudęs žmogus“, - teigė P. Levickytė.

Atnaujinta 23.17 val.

Pareigūnai nurodo tiriantys galimus su terorizmu susijusius užpuoliko motyvus.



Situaciją šiuo metu vertina specialus antiterorizmo prokuroras.

Atnaujinta 22.37 val.

BBC skelbia, kad vietos policija praneša jau apie šešis sužeistus ir vieną nušautą asmenį. Šaulys pabėgo iš įvykio vietos.

Miesto centras šiuo metu uždarytas, sustabdytas viešojo transporto eismas.

Atnaujinta 22.30 val.

„Šaudynės Strasbūro centre. Dėkotume už likimą namuose, kol situacija nebus išaiškinta“, – tviteryje parašė Strasbūro vicemeras Alainas Fontanelis.

Strasbūre esantis Europos Parlamento pastatas po incidento buvo užrakintas. Europarlamentarams ir patalpoje esantiems žurnalistams draudžiama ją palikti, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.

Šiuo metu Strasbūre vyksta Europos Parlamento plenarinė sesija.

„Rimtas viešojo saugumo nutikimas Strasbūre. Gyventojų prašome likti namuose“, – tviteryje parašė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija.

Šūviai aidėjo pačiame miesto centre esančioje aikštėje.

Įvykio vietoje esantis žurnalistas Bruno Poussard savo tviteryje rašo, kad buvo girdėti mažiausiai keli šūviai.

Regioninės valdžios institucijos patvirtino, kad mieste „tebevyksta incidentas“, tačiau daugiau detalių nepateikta.

Mugė Strasbūre garsėja kalėdinėmis dekoracijomis, elzasietiškais tradiciniais maisto produktais. Prancūzijos Kalėdų mugės, dar kitaip žinomos kaip „marché de noel“, kasmet vyksta nuo lapkričio pabaigos iki Naujųjų Metų.

Iškart po žinios socialiniame tinkle Antanas Guoga rašė, kad vos prieš kelias valandas vaikščiojo toje vietoje, kur aidėjo šūviai.

„Prieš kelias valandas ten vaikštinėjome su Paulium Kunčinu. Nereali atmosfera, daug žmonių ir tik geros emocijos. Šią savaitę Strasbūre turime sesiją. Šimtai europarlamentarų čia. Kai pagalvoji, rizika, kad tai galėjome būti ir mes - milžiniška. Labai nuoširdžiai užjaučiu nukentėjusius.

Reikia dėkoti Dievui, kad viskas gerai, kaip tik vakar Aistę su šeima išleidau į Vilnių", - sako Antanas Guoga.

Išpuolių daugėja

Toks išpuolis toli gražu ne pirmą kartą sukrečia Prancūziją. Pavyzdžiui, šių metų kovą per ginkluotą išpuolį žuvo trys žmonės.

Pastaraisiais metais Prancūzijoje IS prijaučiantys radikalai nužudė daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant 130 žmonių 2015 metais. Praėjusį kartą ataka buvo įvykdyta kovo mėnesį, netoli turistų lankomo pietinio Karkasono miesto, kur šaunamuoju ginklu ginkluotas ekstremistas nužudė tris žmones. Du iš jų, įskaitant policininką, susikeitusį vietomis su įkaite, žuvo vietos prekybos centre.