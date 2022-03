J. Bidenas po oficialių vizitų Lenkijoje susitiko su Ukrainos pabėgėliais. Jis juos vadino drąsiais žmonėmis.

Viena moteris, su kuria kalbėjosi J. Bidenas, pasakojo, kad buvo atvykusi su dukra, tačiau jos vyras ir sūnus vėl kariauja Ukrainoje.

„Tai gąsdina“, - sakė jai J. Bidenas.

Moteris per vertėją pasakojo apie siaubą, kurį patyrė jos šeima, ir sakė, kad ukrainiečių motinos pasirengusios plikomis rankomis uždusinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną“.

Pavadino Putiną skerdiku

Toliau bendraudamas su ukrainiečiais ir žiniasklaida, JAV prezidentas J. Bidenas pavadino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „skerdiku“.

Kartu su prezidentu keliaujančių žurnalistų paklaustas, ką jam, kasdien susiduriančiam su V. Putinu, privertė pagalvoti pabėgėlių susitikimas, J. Bidenas atsakė: „Jis yra skerdikas“.

Per trumpą klausimų ir atsakymų sesiją prie „Stadion Narodowy“ J. Bidenas papasakojo, kad jam gyvenime yra tekę lankytis tokiose vietose, tačiau sakė, kad jį visada stebina žmogaus dvasios gilumas ir stiprybė.

„Tai neįtikėtina, tai neįtikėtina. Pažiūrėkite į visus tuos mažus vaikus. Tiesiog norisi apkabinti, tiesiog norisi padėkoti. Tai tiesiog verčia velniškai didžiuotis“, - sakė jis.

Jis pridūrė: „Kiekvienas iš tų vaikų pasakė kažką panašaus į tai, kad pasimelskite už mano tėtį, senelį ar brolį, kuris ten kovoja. Ir aš prisimenu, ką reiškia, kai kas nors yra karo zonoje. Kiekvieną rytą atsikeli ir susimąstai. Tiesiog susimąstai. Ir meldiesi, kad nesulauktum to skambučio“.

Šeštadienį J. Bidenas ir jo komanda teigė, kad Ukrainai bus skiriama dar daugiau pagalbos gynybai kare su agresore Rusija. Tačiau JAV prezidentas taip pat laikėsi nuomonės, kad tiesioginė JAV karinė intervencija Ukrainoje sukeltų katastrofą, ir gynė sankcijų režimą. Tačiau iki šiol jis nesustabdė Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuo intensyvesnio puolimo.

Šeštadienį įvyko ne vienas oficialus vizitas

JAV prezidentas Joe Bidenas vizito Lenkijoje metu šeštadienį susitiko ir su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda. Taip pat šeštadienį JAV lyderis dalyvavo ir susitikime su Ukrainos ministrais.

Kaip praneša CNN, šį rytą Varšuvoje skambėjo JAV himnas, kai J. Bidenas atvyko susitikti su Lenkijos vadovu A. Duda.

Susitikimas prasidėjo nuo abiejų valstybių nacionalinių himnų, kuriuos giedojo Lenkijos kariškiai. Po valstybių vadovai pasisveikino su karių eile.

Orkestras žygiavo priešais abu prezidentus, o paskui juos žygiavo kariai, kol Bidenas ir Duda įžengė į vidų.

Papildyta:

Joe Bidenas Lenkijos vadovui susitikimo metu sakė, kad stabilumas Europoje yra labai svarbus.

Šią popietę J. Bidenas kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda pasaulio spaudos akivaizdoje.

Jis paaiškino, koks svarbus JAV stabilumas Europoje, ir dar kartą patvirtino savo paramą NATO, ypač 5 straipsniui – kolektyvinės gynybos įsipareigojimams.

Kaip Bideną cituoja CNN, „Amerikos gebėjimas atlikti savo vaidmenį kitose pasaulio dalyse priklauso nuo vieningos ir saugios Europos. Iš liūdnos dviejų pasaulinių karų patirties sužinojome, kad kai mes nedalyvavome ir nesirūpinome stabilumu Europoje, tai visada grįžta mums, Jungtinėms Valstijoms,“ - sakė J. Bidenas.

„Taigi jau seniai, kaip čia lankęsis senatorius, Užsienio reikalų komiteto narys, aštuonerius metus būdamas viceprezidentu, o dabar – prezidentu, sakau, kad stabilumas Europoje yra kritiškai svarbus Jungtinėms Valstijoms mūsų interesų požiūriu. Ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje“, - tęsė jis.

J. Bidenas taip pat sakė, kad jis ir JAV vadovai NATO 5 straipsnį laiko „šventu įsipareigojimu“.

Jis sakė: „Vienas iš dalykų, už kuriuos dėkojau prezidentui apačioje, buvo tai, kad vienintelis svarbiausias kriterijus šiame besikeičiančiame pasaulyje... yra tai, kad NATO išliktų absoliučiai, visiškai, visiškai vieninga, kad nebūtų jokio nuomonių išsiskyrimo, kad viską, ką darome, darytume vieningai ir kad visi kartu su mumis.“

J. Bidenas taip pat sakė, kad visa NATO turėtų priimti pabėgėlius, turint omenyje svarbų Lenkijos vaidmenį šiame procese.

Kiek anksčiau CNN, BBC ir Skynews skelbė apie JAV prezidento susitikimą su Ukrainos ministrais.

JAV prezidentas Joe Bidenas Lenkijoje kalbėjosi su dviem Ukrainos ministrais – tai pirmas jo susitikimas akis į akį su aukšto rango pareigūnais nuo tada, kai Rusijos pajėgos prieš mėnesį įsiveržė į Ukrainą.

Baltieji rūmai pranešė, kad jis „užsuks“ į JAV valstybės sekretoriaus Anthony Blinkeno ir JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino susitikimą su jų kolegomis iš Ukrainos Dmytro Kuleba ir Oleksijumi Reznikovu.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS