Bendruomenių Rūmų „Brexit“ komiteto nariai atvyko į Briuselį susitikti su Martinu Selmayru – Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio dešiniąja ranka. Per derybas turėjo būti ieškoma būdų, kaip užtikrinti tvarkingą Didžiosios Britanijos išstojimą, britų parlamentarams atmetus „Brexit“ susitarimą, dėl kurio susiderėjo ministrė pirmininkė Theresa May. Tačiau M. Selmayras liko nusiteikęs dar pesimistiškiau nei iki šio pokalbio. „Susitikimas patvirtino, kad ES gerai padarė, 2017 metų gruodį pradėjusi pasirengimą išstojimui be sutarties“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Selmayras, britų delegacijai išvykus po derybų. Kai kurie Britanijos pareigūnai užsiminė, kad Th. May galėtų pavykti prastumti susitarimą parlamente, jei ES padarytų susitarime „teisiškai įpareigojamų“ pakeitimų. Susiję straipsniai: Airiai baiminasi po „Brexit“ grįžtančio smurto bangos: tai rizika, kurios negalime sau leisti Besivaidijantys JK politikai artėjant „Brexit“ ieško galimybių susitelkti Londonas ypač nori, kad būtų pakeista arba išvis panaikinta „apsidraudžiamoji priemonė“, pagal kurią Šiaurės Airija gali neribotą laiką likti ES muitų sąjungoje. Tačiau M. Selmayras pakartojo griežtą ES nepritarimą tokiai idėjai ir išreiškė abejonių, ar susitarimas bus patvirtintas Bendruomenių Rūmuose, net jei Th. May paprašys ir gaus nuolaidų. „ES stovykloje niekas to nesvarsto“, – sakė jis ir pridūrė: „Paklausus, ar kokia nors garantija padės prastumti Išstojimo susitarimą Bendruomenių Rūmuose, parlamentarų atsakymai buvo... neužtikrinti.“ Anksčiau Bendruomenių Rūmų „Brexit“ komiteto pirmininkas Hilary Bennas susitikimą pavadino naudingu, bet patvirtino, kad proveržio nebuvo. Opozicinės Leiboristų partijos narys H. Bennas sakė pasiūlęs atidėti „Brexit“, kad būtų galima dar prieš išstojimą visapusiškai susiderėti dėl būsimų santykių. Pasak jo, šis pasiūlymas, pateiktas asmeniškai, o ne komiteto vardu, buvo sutiktas mandagiai, bet Briuselis laukia, kol Th. May pasakys, ko ji nori. Komiteto pirmininko pavaduotojas, konservatorius Johnas Whittingdale'as žurnalistams sakė, kad pasiūlė M. Selmayrui pašalinti iš susitarimo „apsidraudžiamąją priemonę“. „Jis paklausė mūsų, ar teisiškai įpareigojamo laiško galėtų pakakti, bet aš galvoju, jog mums reikėtų pamatyti, kas jame, kad turėtume absoliučią garantiją, užtikrinančią mums pasitraukimą“, – sakė J. Whittingdale'as. „Jei to negalima gauti, tuomet galvoju, kad bus sunku užsitikrinti daugumą Bendruomenių Rūmuose, ypač po vėliausio balsavimo“, – perspėjo jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.