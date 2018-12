Ši byla atnaujino diskusijas dėl mirties bausmės vykdymo, praėjus daugybei metų po nusikaltimo. 61 metų Davidui Earlui Milleriui bausmė buvo įvykdyta ketvirtadienį 19 val. 25 min. vietos (penktadienį 3 val. 25 min. Lietuvos) laiku Našvilio griežto saugumo kalėjime, pranešė pareigūnai. Jis buvo nuteistas už tai, kad sumušė ir mirtinai subadė psichinę negalią turinčią jauną moterį. Tai jau antras kartas per kiek daugiau nei mėnesį, kai Jungtinėse Valstijose mirties bausmė įvykdyta elektros kėdėje. Ši egzekucijos forma JAV paskutinį kartą anksčiau buvo pritaikyta 2013 metais. D. E. Milleris vaikystėje išgyveno fizinę ir lytinę prievartą. 9-o dešimtmečio pradžioje valkatavusį jaunuolį priėmė vienas Tenesio pastorius, suteikęs jam pastogę mainais į jo seksualinių poreikių tenkinimą. Pasak psichologo, ilgalaikį išnaudojimą patyręs D. E. Milleris pratrūko 1981 metų gegužės 20 dieną per pasimatymą su 23 metų Lee Standifer. Lee Standifer AP / Scanpix Susiję straipsniai: Tenesyje įvykdyta pirmoji per beveik dešimtmetį egzekucija Jis buvo nuteistas už tai, kad sumušė, mirtinai subadė merginą, o jos kūną paliko miškingoje vietovėje netoli pastoriaus namų. 1982 metais už šį nusikaltimą D. E. Milleriui buvo skirta mirties bausmė. Valstijos aukščiausiajam teismui nurodžius bylą nagrinėti iš naujo, 1987 metais bausmė buvo patvirtinta. Per daugybę laukimo metų nuteistasis buvo pateikęs ne vieną apeliaciją, tačiau jos buvo atmestos. Nuteistajam pavyko „laimėti“ šiek tiek laiko, kai kilus skandalui dėl mirtinoms injekcijoms naudojamų medžiagų Tenesio valstijoje buvo atidėtas mirties bausmės vykdymas. Tačiau neseniai mirties bausmės vykdymas valstijoje buvo atnaujintas. Prieš D. E. Millerį bausmė buvo įvykdyta dar dviem nuteistiesiems. JAV Aukščiausiasis Teismas paskutinę minutė nesustabdė nuosprendžio vykdymo. D. E. Milleris pagal mirtininkų eilėje praleistą laiką gali būti lyginamas su 40 metų bausmės laukusiu Gary Alvordu, 2013 metais mirusiu dėl natūralių priežasčių Floridoje. Remiantis Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, vidutiniškai nuteistieji mirties bausmės įvykdymo turi laukti 15,5 metų. Toks egzekucijų vilkinimas yra nenaudingas mokesčių mokėtojams ir psichologiškai sunkus mirtinininkų eilėje laukiantiems nuteistiesiems bei jų artimiesiems. L. Standifer motina Helen Standifer laikraščiui „The Tennessean“ sakė, kad nedalyvaus D. E. Millerio bausmės vykdyme. „Tai užtruko taip ilgai, kad noriu, jog viskas baigtųsi“, – pareiškė ji. Tenesis yra tarp devynių JAV valstijų, egzekucijoms tebenaudojančių elektros kėdes.

