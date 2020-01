„Q. Soleimani prisijungė prie savo brolių kankinių, bet mes šiurpiai atkeršysime Amerikai“, – parašė socialiniame tinkle Mohsen Rezai, šiuo metu vadovaujantis Tikslingumo tarybai.

Svarbus Irano sukarintų pajėgų vadas Q. Soleimani žuvo penktadienį per JAV raketų smūgį Bagdado tarptautiniame oro uoste, patvirtino Iranas ir JAV.

Pentagonas nurodė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė „nukauti“ Q. Soleimani po anksčiau šią savaitę įvykusio incidento, kai proiranietiški demonstrantai užpuolė Amerikos ambasados kompleksą Bagdade.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.