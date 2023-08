Praėjus pusantrų metų nuo grobikiško karo su Ukraina pradžios, Rusijos valdžia vis prisigalvoja naujų karo tikslų, skelbia dialog.ua.

Rugpjūčio 15 d. gynybos ministras S. Šoigu pareiškė, kad „specialioji operacija“ vykdoma siekiant išlaisvinti Rusijos karius, patekusius į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nelaisvę. Skambųjį pareiškimą jis padarė sakydamas kalbą 11-osios Maskvos tarptautinio saugumo konferencijos metu.

„Viena iš prioritetinių humanitarinių „specialiosios karinės operacijos“ užduočių – išlaisvinti Rusijos kareivius iš ukrainiečių nelaisvės“, – pareiškė Rusijos gynybos ministras. Rusai audringai sureagavo į naują S. Šoigu „perliuką“.

„Nauji SKO („specialiosios karinės operacijos“ – red.) uždaviniai! Pasirodo, SKO buvo pradėta tam, kad Rusijos kariai patektų į nelaisvę, o kiti Rusijos kariai juos vaduotų!“; „Jie mus visus kvailiais laiko?“; „SKO uždavinių nustatymas – toks ir yra pagrindinis SKO uždavinys“; „Tai bent gudrybė“; „Pasigilinus tampa akivaizdu, kad tai yra pagrindinis propagandos metodas: tai, kas nutiko vėliau, pateikti kaip ankstesnių įvykių paaiškinimą ir pateisinimą“; „Panašu į apsiš***kimą dėl apsiš***kimo“; „S. Šoigu nesuvokia priežastinių ryšių“, – rašo komentatoriai.

Iš pradžių Kremlius, kalbėdamas apie „specialiosios operacijos“ tikslus, minėjo efemerišką Ukrainos „denacifikaciją“ ir „demilitarizaciją“. Tačiau, žlugus planui per tris paras užimti Kyjivą, minėtuosius tikslus Rusijos valdžia ir propagandos aparatas užmiršo.

Per pastaruosius pusantrų metų Kremlius įvardijo labai daug tikslų: nuo Donbaso „gynybos“ iki „priešinimosi NATO“, kad tik nereikėtų pripažinti vykdant agresiją. Be to, Rusijos valdžia, bandydama atsikratyti atsakomybės, mėgina įtikinti visuomenę, kad karą neva pradėjo ne ji.