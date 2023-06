Savo ruožtu Kosovo prezidentė Vjosa Osmani atsakė, kad Serbijai reikėtų susitaikyti su istorine praeitimi ir pagaliau priimti Kosovą kaip suverenią valstybę. Jos teigimu, Serbija remia „nelegalias struktūras“ Kosove, siekiančias destabilizuoti padėtį iš vidaus.

„Prezidentas Vučičius turėtų liautis rėmęs nusikalstamas gaujas, jei išties nori taikos, – sakė ji. – Kol kas jam dar reikia tai parodyti.“

Šalies premjeras taip pat laikosi griežtos pozicijos. Nepaisant kritikos nesuvaldžius konflikto, Albinas Kurtis pabrėžia, kad rinkimai buvo pripažinti teisėtais tarptautiniu mastu, o atitraukti pajėgų jis negalintis, kol būriuojasi agresyviai nusiteikusi minia. A. Kurtis pripažįsta, kad naujųjų merų legitimumas žemas – jų rinkimuose sudalyvavo vos 3,5 proc. rinkėjų. Tačiau legitimesnių šiuo metu nesą, o Kosovas – teisinė demokratinė valstybė, negalinti likti be valdžios struktūrų.

Šitokia situacija susiklostė po to, kai protestuodami reikalavimui pakeisti serbiškus automobilių registracijos numerius kosovietiškais pernai rudenį atsistatydino penki serbų kilmės merai. O šių metų balandį vykusius rinkimus jiems pakeisti etniniai serbai, paraginti Serbijos prezidento, boikotavo.

A. Vučičiaus teiginiams dėl neužtikrinamų serbų teisių Kosove antrina ir Kremlius.

„Serbai kovoja dėl savo teisių šiaurės Kosove, – pirmadienį vizito Kenijoje metu pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, praneša „New York Times“. – Europos širdyje bręsta didžiulis sprogimas.“

Nepaisant to, kad Serbija siekia narystės Europos Sąjungoje, ji laikoma prorusiška šalimi. A. Kurčio teigimu, Serbija nėra demokratinė šalis, nes ją valdo viena partija ir vienas vadovas, rašė CNN. Taip pat jis įsitikinęs, kad kai kurie ultradešinieji, pirmadienį pradėję protestus, buvo nusamdyti Belgrado.

Buvusi Kosovo užsienio reikalų ministrė Meliza Haradinaj laikosi nuomonės, kad konfliktas Kosove palankus Rusijai, nes nukreipia Vakarų dėmesį nuo Ukrainoje vykstančio konflikto.

Apie panašią patirtį, supratimą ir palaikymą kalba ir Kosovo prezidentė, reikšdama paramą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui savo „Twitter“ paskyroje.

At times when it matters where you stand, I expressed our full solidarity to President @ZelenskyyUa. No one understands Ukraine’s pain, struggle and resilience better than the people of Kosovo.