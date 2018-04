Po smūgių Sirijai – griežti pareiškimai: įžeidinėti Putiną nepriimtina

„Rusija griežtai smerkia puolimą prieš Siriją, kur Rusijos kariuomenė padeda teisėtai vyriausybei kovoti su terorizmu“, – sakoma pirmajame Kremliaus pareiškime po šeštadienį paryčiais JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos surengtų smūgių prieš numanomus Sirijos cheminių ginklų programos objektus.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas JAV ir sąjungininkų smūgius pavadino „agresijos aktu“.

Maskva taip pat nurodė šaukianti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nepaprastąjį posėdį. Rusija, veto teisę turinti nuolatinė Tarybos narė, ragina aptarti Jungtinių Valstijų ir jų sąjungininkių „agresyvius veiksmus“.

„Be Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų, pažeidžiant JT Chartiją, tarptautinės teisės normas ir principus, buvo įvykdytas agresijos aktas prieš suverenią valstybę, esančią kovos su terorizmu priešakinėje linijoje“, – sakoma Kremliaus pranešime.

Rusija pridūrė, kad Vakarų galybės „ciniškai“ ėmėsi karinių veiksmų prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) ekspertams pradedant tyrimą dėl praeitą šeštadienį įvykdytos numanomos cheminės atakos Dumos mieste šalia Damasko esančiame Rytų Gutos rajone, išprovokavusios JAV ir jų sąjungininkių intervenciją.

Dabartinis padėties eskalavimas „gilina humanitarinę katastrofą Sirijoje, neša kančias taikiems gyventojams ir iš esmės talkina teroristams, septynerius metus kankinančius Sirijos žmones, provokuoja naują pabėgėlių iš šios šalies ir regiono bangą“, pareiškė Kremlius.

Vakarų šalių intervencija Sirijoje „daro pragaištingą poveikį visai tarptautinių santykių sistemai“, pridūrė Maskva.

Rusija: į Siriją buvo paleista dagiau kaip 100 raketų

Jungtinės Amerikos Valstijos ir jų sąjungininkės paleido į Siriją daugiau kaip 100 sparnuotųjų raketų, tačiau didelę dalį raketų numušė Sirijos oro gynybos sistemos, šeštadienį skelbė Rusijos gynybos ministerija.

„JAV, Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija iš jūros ir oro paleido į Sirijos karinius ir civilius taikinius daugiau kaip 100 sparnuotųjų ir „oras-žemė“ raketų“, – teigiama ministerijos pranešime.

Ministerija pridūrė, kad Sirijos vyriausybė numušė daug raketų pasitelkusi kelių dešimtmečių senumo oro gynybos sistemas.

Ministerijos duomenimis, smūgius sudavė JAV karinių jūrų pajėgų du laivai Raudonojoje jūroje, taktinė aviacija virš Viduržemio jūros akvatorijos, taip pat amerikiečių strateginiai bombonešiai „B-1B“ iš at Tanfo rajono.

Rusijos Gynybos ministerija pabrėžia, kad didelę dalį raketų, beskrendančių taikinių link, numušė Sirijos PRG sistemos.

„Atremiant raketų smūgį panaudotos oro gynybos sistemos „S-125“, „S-200“ „Buk“ ir „Kvadrat“, – skelbiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Rusija šeštadienį nepanaudojo Sirijoje dislokuotų oro erdvės gynybos sistemų, Vakarų šalims sudavus baudžiamųjų smūgių Damasko režimo taikiniams, reaguojant į numanomą cheminę ataką, rusų naujienų agentūros citavo Gynybos ministeriją.

„Rusijos oro erdvės gynybos sistemos, esančios Sirijos teritorijoje, nebuvo panaudotos atremti raketų smūgiams“, surengtiems JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija, šeštadienį paryčiais surengusios baudžiamųjų smūgių prieš numanomus Sirijos cheminio arsenalo objektus, paleido iš viso 110 raketų į taikinius Damaske ir kitose šalies vietose, nurodė Sirijos kariškiai.

JAV, Prancūzija ir Britanija sudavė smūgių Sirijai Buvo vengiama Rusijos karinių objektųJAV prezidento Donaldo Trumpo administracija laiko Maskvą naujausios cheminės atakos Sirijoje bendrininke, bet Pentagono planuotojai labai stengėsi, kad smūgiai nepataikytų į Rusijos karinius objektus.Vakarų ir Rusijos susidūrimas Sirijoje – tyčinis ar netyčinis – galėtų turėti katastrofiškų pasekmių ir staigiai pasukti septynerius metus trunkantį konfliktą nauja pavojinga kryptimi. Vokietijos kanclerė Angela Merkel sakė, kad smūgiai Sirijos režimui buvo būtini. Kremlius: Rusija griežtai smerkia smūgius Kremlius šeštadienį griežtai pasmerkė Vakarų šalių karinius smūgius Sirijoje, kur Maskvos pajėgos teikia pagalbą prezidento Basharo al Assado režimui.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas JAV ir sąjungininkų smūgius pavadino „agresijos aktu". Prancūzija: Rusija buvo perspėtaPrancūzijos gynybos ministrė Florence Parly šeštadienį nurodė, kad per bendrą karinę operaciją su JAV ir Didžiąja Britanija šalies pajėgos smogė trims taikiniams Sirijoje ir kad Rusija apie šiuos veiksmus buvo iš anksto informuota. Sirijos prezidento vaizdo įrašasSirijos prezidentas Basharas al Assadas atvyko į biurą po naktį ginkluotųjų jungtinių pajėgų surengtų oro išpuolių, kuriuos Sirijos Užsienio reikalų ministerija pavadino brutaliais ir barbariškais. Rusija: į Siriją buvo paleista dagiau kaip 100 raketų Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau išreiškė palaikymą sąjungininkų veiksmams Sirijoje. B. al Assado režimas tvirtino, kad naktį įvykdytas išpuolis nesumenkins Sirijos kariuomenės apsisprendimo įveikti maištininkus ir atkurti kontrolę visoje šalyje, pareiškė Sirijos Užsienio reikalų ministerija.„Barbariška agresija... niekaip nepaveiks Sirijos žmonių ir jų didvyriškų ginkluotųjų pajėgų ryžto ir atkaklumo", – citavo SANA oficialų šaltinį ministerijoje.Anot jo, ši agresija tik pakurstys įtampas pasaulyje, be to, ji esą kelia grėsmę tarptautiniam saugumui. Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter" sureagavo chemines atakas Sirijoje pavadindamas „pasibjaurėtinomis": „Nukentėjo trys civiliai asmenys"Sirijos naujienų agentūra SANA pranešė, kad oro išpuoliai prieš karinius objektus Chomse nukrypo nuo savo taikinio ir esą sužeidė tris civilius asmenis.Oro išpuoliai padarė materialinės žalos tik mokslinių tyrimų centre Damasko Barzeho regione – sugriovė pastatą, kuriame buvo įrengtas mokymo centras ir laboratorijos. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad „daugiau nei 100 raketų buvo paleista į Siriją, tačiau didelį skaičių pavyko perimti". Po JAV ir sąjungininkų smūgių į Damasko gatves išėjo protestuotojai, palaikantys Sirijos režimą. Rusijos gynybos ministro teigimu, nė vienas iš JAV, JK ir Prancūzijos išpuolių nepataikė į tas zonas, kuriose Rusijos gynybos sistemos saugo įrenginius Sirijoje, praneša Rusijos naujienų agentūra „Tass".

Brigados generolas Ali Mayhoubas per Sirijos valstybinę televiziją pareiškė, kad „mūsų oro erdvės gynybos priemonės daugumą jų sėkmingai numušė“.

Jis pridūrė, kad raketos smogė Mokslinių tyrimų centrui, įsikūrusiam Barzės rajone netoli Damasko, ir apgriovė vieną pastatą.

Chomso provincijoje vienos numuštos raketos nuolaužos sužeidė tris žmones, nurodė kariškis.

A. Mayhoubas sakė, kad šios atakos „neatgrasys“ Sirijos kariuomenės nuo pastangų eliminuoti „ginkluotus teroristus“ šalies teritorijoje.

Sirijos užsienio reikalų ministerija anksčiau paskelbė, kad ši ataka buvo įvykdyta tuo pačiu metu, kai atvyko tarptautinės cheminių ginklų priežiūros organizacijos misijos, siekiantys patikrinti Dumos miestą netoli Damasko, kur prieš savaitę buvo įvykdyta numanoma cheminė ataka.

Pasak Damasko, Vakarų galybės šiais smūgiais „stengiasi sutrukdyti misijos darbą“.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) anksčiau pranešė, kad jos ekspertai šeštadienį planuoja apsilankyti Dumoje.

JAV, JK ir Prancūzija bendrą operaciją prieš Sirijos vyriausybę surengė praėjus savaitei po įtariamos cheminės atakos Sirijos Dumos mieste. Teigiama, kad per ataką Dumoje žuvo daugiau kaip 40 žmonių. JAV su sąjungininkėmis anksti šeštadienį smogė Sirijos karinėms bazėms ir mokslinių tyrimų centrams sostinėje ir aplink ją.

Tačiau, remiantis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimais, taikiniai, kuriems smogė JAV, Prancūzija ir JK buvo evakuoti prieš kelias dienas, sulaukus iš Rusijos įspėjimo apie galimą smūgį.

V. Putinas užsipuolė JAV

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas smūgius Sirijoje pavadino „agresijos aktu“ ir metė kaltinimus JAV dėl esą dar labiau gilinamos humanitarinės katastrofos Sirijoje.

V. Putinas pavadino Vakarų šalių smūgį Sirijai „agresijos aktu prieš suverenią respubliką, kuri yra priešakinėse kovos su terorizmu pozicijose“.

„Savo veiksmais JAV dar labiau gilina humanitarinę katastrofą Sirijoje, suteikia kančių taikiems gyventojams, iš esmės pataikauja teroristams, septynerius metus draskantiems Sirijos žmones, provokuoja naują pabėgėlių bangą iš šios šalies ir apskritai iš regiono“, – pareiškė V. Putinas.

Prezidento teigimu, Rusija sušauks JTO Saugumo Tarybos skubų posėdį, siekiant „aptarti agresyvius JAV ir jų sąjungininkių veiksmus“.

Rusija: tai grasinimas ir V. Putino įžeidimas

Kiek anksčiau Rusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Anatolijus Antonovas pareškė, kad Rusijai „grasinama“ ir „tokie veiksmai neliks be pasekmių“.

Visa atsakomybė, pasak jo, tenka Vašingtonui, Londonui ir Paryžiui. „Įžeidinėti prezidentą Putiną – nepriimtina“,– pareiškė jis.

„Didžiausiai nuogąstavimai virto realybe, – tviteryje parašė Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas. – Mūsų įspėjimai liko neišgirsti.“

„Realizuojamas iš anksto numatytas scenarijus. Mums vėl grasina. Įspėjome, kad tokie veiksmai neliks be padarinių. Visa atsakomybė už juos tenka Vašingtonui, Londonui ir Paryžiui“, – sakė A. Antonovas.

„Rusijos prezidento įžeidinėjimas yra nepriimtinas ir netoleruotinas, – sakė jis. – JAV – didžiausio cheminių ginklų arsenalo turėtoja – neturi moralinės teisės kaltinti kitų šalių.“

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų minsterijos atstovė Marija Zacharova socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad „Sirija turėjo taikos galimybę“. „Pirmiausia „Arabų pavasaris“ išbandė Sirijos žmones, paskui „Islamo valstybė“, dabar išmaniosios JAV raketos“, – rašė M. Zacharova.

„Užpulta suverenios valstybės sostinė, kuri metų metais stengiasi išgyventi teroristų atakas. Reikia būti kiek nenormaliu, kad pultum Sirijos sostinę tuo metu, kai ji turėjo taikos galimybę“, – rašė M. Zacharova.

Atsakydama į šias atakas, Sirija paleido raketų „žemė–oras“, bet Rusija, regis, to nepadarė. Anksčiau Rusijos ambasadorius Libane buvo perspėjęs, kad Sirijoje dislokuotos rusų pajėgos numuš visas į šią šalį nutaikytas raketas.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad JAV, Prancūzijos ir Britanijos pajėgos paleido į taikinius Sirijoje daugiau kaip 100 raketų, bet pridūrė, kad sirų pajėgos daug jų numušė.

Sirijos valstybinė žiniasklaida pareiškė, kad naujieji smūgiai yra „skandalingas tarptautinės teisės pažeidimas“ ir perspėjo, kad ši „intervencija pasmerkta žlugti“.

Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad smūgių Sirijoje buvo surengta, kai ši šalis, jau septynerius metus niokojama karo, „turėjo taikios ateities galimybę“. Maskvos ambasadorius Vašingtone perspėjo, kad šie veiksmai sukels „pasekmių“, bet jų nedetalizavo.

D. Trumpas perspėjo Rusiją ir Iraną neremti savo sąjungininko Damaske.

„Rusija privalo apsispręsti, ar ji toliau eis šiuo tamsiu keliu, ar prisidės prie civilizuotų valstybių kaip jėga už stabilumą ir taiką“, – sakė jis.

JAV opozicinės Demokratų partijos įstatymų leidėjai perspėjo, kad platesnei karinei kampanijai reikės Kongreso sutikimo, taip pat gerai suformuluotos strateginės vizijos.

Griežtas Irano pareiškimas

Iranas šeštadienį perspėjo, kad JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų suduoti baudžiamieji smūgiai taikiniams Sirijoje sukels „padarinių regione“.

„Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės neturėjo jokių įrodymų ir, netgi nesulaukusios Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) pozicijos, įvykdė šią karinę ataką“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Jos bus „atsakingos už šių avantiūristinių veiksmų padarinius regione“, perspėjo Teheranas.

Iranas, kartu su Rusija, yra pagrindiniai Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo rėmėjų. Teheranas į šią šalį yra pasiuntęs karinių patarėjų ir „savanoriškų“ antžeminių pajėgų.

Teherano pareigūnai sakė, kad galingosios Vakarų šalys naudojasi praeitą šeštadienį įvykdyta numanoma chemine ataka prieš sukilėlių kontroliuotą Dumos miestą šalia Damasko, kad galėtų pateisinti pastangas eliminuoti pastarojo meto Sirijos vyriausybės pajėgų sėkmė.

Pirmadienį per Izraelio įvykdytą smūgį vienai Sirijos karinei bazei žuvo septyni iraniečiai. Kol kas neturima duomenų, ar šios šalies pajėgos Sirijoje nukentėjo per šeštadienį surengtus naujausius JAV, Prancūzijos ir Britanijos smūgius.

B. al Assado režimas tvirtino, kad naktį įvykdytas išpuolis nesumenkins Sirijos kariuomenės apsisprendimo įveikti maištininkus ir atkurti kontrolę visoje šalyje, pareiškė Sirijos Užsienio reikalų ministerija.

„Barbariška agresija... niekaip nepaveiks Sirijos žmonių ir jų didvyriškų ginkluotųjų pajėgų ryžto ir atkaklumo“, – citavo SANA oficialų šaltinį ministerijoje.

Anot jo, ši agresija tik pakurstys įtampas pasaulyje, be to, ji esą kelia grėsmę tarptautiniam saugumui.

BBC korespondentas: smūgis buvo didesnio masto

BBC korespondentas gynybos klausimais Jonathanas Marcusas rašo, kad JAV ir sąjungininkų surengtas smūgis buvo didesnio masto nei kiek daugiau nei prieš metus JAV suduotas smūgis Sirijos karinei oro bazei.

„Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio atrodo ne toks didžiulis, kaip galėjo pasirodyti iš JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbos“, – rašo jis.

Pernai buvo paleistos 59 raketos. Šį kartą – beveik dvigubai daugiau.

„Šiuo metu puolimas baigtas, tačiau aiškiai nuskambėjo įspėjimas – jei B. al Assado režimas vėl griebsis cheminio ginklo, tuomet galima tikėtis daugiau smūgių.

Esminis klausimas išlieka – ar prezidentas B. al Assadas bus sustabdytas? Pernykščiai JAV smūgiai nepadarė įtakos jo elgesiui. Ar šį kartą bus kitaip?“ – rašo BBC korespondentas.

Prancūzija: Rusija buvo perspėta

Prancūzijos gynybos ministrė Florence Parly šeštadienį nurodė, kad per bendrą karinę operaciją su JAV ir Didžiąja Britanija šalies pajėgos smogė trims taikiniams Sirijoje ir kad Rusija apie šiuos veiksmus buvo iš anksto informuota.

F. Parly sakė žurnalistams, kad Prancūzija per šią operaciją pasiuntė naikintuvus iš keleto bazių savo teritorijoje, taip pat panaudojo raketomis apginkluotas fregatas Viduržemio jūroje.

Naktį Eliziejaus rūmų per „Twitter“ paskelbtam vaizdo įraše matyti kylantys modernūs naikintuvai „Rafale“.

„Skynews“ paviešintame vaizdo įraše – Prancūzijos ataka:

Ministrė nurodė, kad smūgių taikiniais tapo Sirijos cheminių ginklų programos „pagrindinis tyrimų centras“ ir „dvi svarbios gamybos vietos“.

Ji pridūrė, jog „kartu su savo sąjungininkais pasirūpinime, kad rusai būtų iš anksto įspėti“.

Sirijos sąjungininkė Rusija šiuos Vakarų karinius veiksmus pasmerkė.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas sakė, kad per šią operaciją nebuvo taikomasi į Sirijos sąjungininkus arba civilius, tik į prezidento Basharo al Assado vyriausybę dėl numanomo jos cheminių ginklų naudojimo. Damaskas savo ruožtu griežtai neigia naudojęs cheminius ginklus.