Po smarkių audrų Italijoje žuvo šeši žmonės, du vis dar laikomi dingusiais be žinios

Toskanos regione šeštadienį du žmonės vis dar laikomi dingę be žinios, po to, kai per praėjusią parą šiaurinę ir centrinę Italijos dalį užklupusios smarkios audros nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes.