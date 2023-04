Po smarkaus žemės drebėjimo Turkijoje vis dar neidentifikuota apie 1 000 aukų

Teismo medicinos ekspertai ir toliau mėgina nustatyti jų tapatybę.

Ministras, be to, atmetė kaltinimus, kad Turkijos vyriausybė pateikia per mažus aukų skaičius. Tai tik „spekuliacijos“, teigė jis. Abejones dėl oficialių skaičių, be kita ko, pareiškė Turkijos gydytojų rūmai (TTB).

Vasario 6 d. du 7,7 ir 7,6 balo stiprumo žemės drebėjimai supurtė Pietryčių Turkiją ir Sirijos šiaurės rytus. Iš viso žuvo daugiau kaip 57 000 žmonių, vien tik Turkijoje daugiau kaip 2 mln. neteko pastogės.