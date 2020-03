Po skubiai priimto sprendimo lėktuvai apsisukinėjo tiesiog ore

Ispanijoje šiuo metu patvirtinta 7,8 tūkst. susirgimai, tūkstančiai žmonių gyvena karantino sąlygomis. Šalyje COVID-19 jau pražudė 288 žmogų. Šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis.

„Jet2“ tvirtina, kad svarbiausias jų prioritetas – klientų sveikata ir saugumas. Skrydžių bendrovė iš devynių Jungtinės Karalystės oro uostų vykdo skrydžius į tokias populiarias vietas kaip Alikantė, Malaga ir Lanzarotė.

Taip pat pranešama, kad priimtas sprendimas įšaldyti visus atostogų pasiūlymus ir skrydžius į Ispaniją mažiausiai savaitei. Neveikia barai, restoranai, parduotuvės ir pramogų vietos. „Jet2“ pradėjo siųsti tuščius lėktuvus į 14 kelionės tikslų Ispanijoje, iš kur artimiausiu metu parskraidins savo klientus.

At least 5 Jet2 flights with destination Spain have turned around and are returning to UKhttps://t.co/TpGWTvnI7b