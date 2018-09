„Žinome labai liūdnas naujienas, kad šį rytą Haidarabado tarptautiniame oro uoste mirė mažas vaikas. Nuoširdžiai užjaučiame (...) šeimą“, – sakoma oro bendrovės pareiškime. „Qatar Airways“ atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad mirė 11 mėnesių berniukas, anksti trečiadienį su tėvais skridęs minėtu lėktuvu. Orlaiviui nusileidus prie imigracijos patikrinimo posto ėję tėvai pastebėjo, kad vaikui sunku kvėpuoti, sakė atstovas. Vaikas buvo nuvežtas į miesto ligoninę „Apollo“. Haidarabado oro uosto atstovė paneigė, kad kūdikis mirė oro uoste. „Laukiame tyrimo išvadų ir oficialių ataskaitų iš „Qatar Airways“ bei „Apollo“ dėl kūdikio mirties“, – sakė atstovė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.