„Mano santykiai su Andrea Giambruno, trukę beveik 10 metų, baigiasi čia, – savo socialinių tinklų paskyrose parašė ji. – Mūsų keliai yra išsiskyrę jau kuris laikas, atėjo metas tai pripažinti.“

Pora augina septynerių metų amžiaus dukterį.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA